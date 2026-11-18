Esta semana 11 ha comenzado con todo y cuando decimos todo, es TODO, pues los Granjeros han llevado este reality show a un nuevo nivel en donde las alianzas podrían terminar en… ¿Traiciones? Sin duda alguna hemos sido testigos de que La Granja VIP Segunda Temporada ha llegado a poner las cosas de cabeza.
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Si bien, las estrategias cada vez tienen un peso mayor dentro de este programa, hay algunas que han lucido más sólidas que otras, por lo que tras La Asamblea de este miércoles 18 de noviembre no nos sorprendería ver a ciertos Granjeros dependiendo de los votos para conseguir su permanencia esta semana 11…
¿Quiénes están nominados antes de La Asamblea del miércoles 18 de noviembre en La Granja VIP?
Este miércoles de Asamblea conoceremos a los Granjeros que serán nominados y que eventualmente correrán gran riesgo de abandonar el programa, por lo que los primeros que corren el riesgo de salir son: Mario “Mono Osuna” ya que formó parte de El Legado de Rafa Mercadante y finalmente Kevyn Bicolor, quien el día martes perdió el Duelo de Nominación y fue directo a la placa.
También es importante mencionar que Julio no pudo ser nominado hoy debido a que él es el Capataz, por lo que además de responsabilidades, también gozará de beneficios más que oportunos a estas alturas del reality.
Confirman nuevas reglas en La Asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada
Este miércoles todo dará vueltas de 180° pues las NUEVAS REGLAS de La Asamblea señalan que los Granjeros ahora deben de dar 2 puntos a un participante y 1 a otra, lo que podrá a la matemática a hacer su parte a partir de hoy.
¿Cómo votar en La Granja VIP?
Una vez que la placa de nominados esté completa el destino de los Granjeros dependerá completamente de su público, por lo que es importante que votes de manera en que salves a uno (o más), dependiendo de tus gustos por estos.
Recuerda que en nuestro sitio especial para votar en este link contarás con 10 votos y puedes conseguir 10 de manera extra de manera rápida y sencilla, por lo que tú podrías hacer la diferencia esta semana de La Granja VIP Segunda Temporada.