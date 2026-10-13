¿Fabio Melanitto y quién más? TODOS los romances de Ivonne Montero de La Granja VIP

Ivonne Montero es una de las actrices mexicanas más queridas por el público y para prueba, las constantes muestras de cariño que recibe por su participación en La Granja VIP. Es por esto que no resulta extraño que sus admiradores tengan curiosidad por conocer a fondo su vida privada, como quiénes son los novios que ha tenido y con los que ha vivido tórridos romances en el pasado.

Los afortunados que conquistaron a "La Loba", incluye nombres como Fabio Melanitto, con el que estuvo casada; Pascacio López, con el que tuvo un romance muy polémico; y Jonathan Vázquez, un policía 11 años menor y con el que terminó a finales del 2025. También se le ha relacionado con colegas como Pablo Montero, con el que coincidió en La Granja VIP Segunda Temporada, pero él mismo relató que no pasó nada porque ella no le hizo caso.

Ivonne Montero ha tenido romances con actores y policías|ESPECIAL

¿Quién es el papá de la hija de Ivonne Montero?

La relación que marcó a Ivonne Montero para siempre fue la que tuvo con Fabio Melanitto, un cantante venezolano, reconocido por ser uno de los integrantes de UFF! Tuvieron un romance de pocos meses y se casaron a finales de 2011 profundamente enamorados, pero una traición en la boda marcó su destino y se separaron menos de un año después. Según ha relatado la artista, pronto supo que estaba embarazada y a pesar de la situación, decidió seguir adelante y se convirtió en madre de Antonella en 2013.

Ivonne Montero solo se casó una vez y fue con Fabio Melanitto|ESPECIAL

Lo que nunca se imaginó, fue que el hombre que pensó que era su gran amor, rechazaría a su hija y a ella le tocaría hacerse responsable de todo. Esta historia terminó trágicamente en 2018, cuando Fabio fue asesinado con solo 33 años de edad.

¿Quién es el novio de Ivonne Montero? Esto se sabe sobre su vida amorosa fuera de La Granja VIP

Aunque suele ser muy reservada con lo que comparte acerca de su intimidad, desde antes de entrar a La Granja VIP Segunda Temporada y posicionarse entre las favoritas, Ivonne Montero regresó a la soltería. Por lo que actualmente, la Granjera de 52 años no tendría ningún compromiso esperándola para cuando le toque salir de este famoso proyecto.