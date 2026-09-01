La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Por qué le dicen “La Loba” a Ivonne Montero? Así nació el apodo de la Granjera

Ivonne Montero es una reconocida actriz mexicana y formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada, un proyecto donde promete mostrarse real, incluyendo los miedos y fortalezas que posee. Y una de las pistas principales en su promoción como Granjera, fue una loba, que hace alusión al apodo con el que el público la conoce desde hace más de 15 años.

Este mote surgió en el 2010, cuando protagonizó "La Loba", telenovela de TV Azteca en la que dio vida a Ángeles Fernández, una mujer que no tuvo una vida fácil y que para anteponerse a cada dificultad. Por lo que se vio orillada a forjarse un carácter fuerte y que no se deja de nadie, una personalidad muy similar a la de Ivonne en la "vida real", pues ella también ha pasado por varios momentos complicados, como las enfermedades que su hija Antonella ha tenido que enfrentar a su corta edad.

Ivonne Montero se ganó el apodo de “La Loba” gracias a la telenovela que protagonizó con el mismo nombre|ESPECIAL

En dicha producción, su coprotagonista e interés amoroso, fue Mauricio Islas, que interpretó a Emiliano Alcázar. Las antagonistas de la historia fueron Ana Belena, como Felicia Irigoyen y Regina Torné, como Prudencia Gutiérrez.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Todavía faltan varias revelaciones de Granjeros que entrarán dispuestos a todo por ganar La Granja VIP. Así que no te pierdas las novedades en los sitios oficiales y redes sociales, donde se irán confirmando más nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para verla

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas y a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

La conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero, quienes ya están listos para hablar de todo lo que pase.