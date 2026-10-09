Ivonne Montero recuerda a Fabio Melanitto, su expareja: quién fue y por qué perdió la vida a sus 33 años

Ivonne Montero recordó a su expareja y padre de su hija Antonella, Fabio Melanitto. En una conversación con Pimpinela Escarlata, la actriz le comentó al luchador cómo fue el asesinato que sufrió en el año 2018 cuando tenía apenas 33 años de edad. Según lo mencionado por la participante de La Granja VIP, todo habría sucedido por un “ajuste de cuentas”.

¿Quién fue Fabio Melanitto, exintegrante de Uff!?

Fabio Melanitto nació el 3 de febrero de 1985. El cantante venezolano comenzó su trayectoria como modelo antes de hacerse conocido por formar parte de Uff!, una banda juvenil que tuvo presencia en México y otros países de Latinoamérica.

La agrupación ganó reconocimiento con canciones como “Ya lo ves”, “Me enamoro de ti” y “Con él”. Su propuesta musical convirtió a sus integrantes en rostros conocidos para una generación de seguidores del pop.

Detalles asesinato Fabio Melanitto Ventaneando TVA

Aunque el grupo dejó de presentarse en 2003, existían planes para organizar un reencuentro. Fabio había expresado públicamente su interés por volver a compartir escenario con sus compañeros poco antes de su muerte.

¿Cómo fue la relación de Ivonne Montero y Fabio Melanitto?

Ivonne Montero y Fabio Melanitto se casaron en 2011. Sin embargo, la actriz ha contado que su matrimonio duró apenas seis meses y que la ruptura estuvo relacionada con una infidelidad del cantante.

En 2013 nació Antonella, la hija que tuvieron juntos. Desde entonces, la maternidad se convirtió en una parte central de la vida de Ivonne, quien ha compartido distintos momentos de su historia familiar.

Ivonne Montero es la ganadora de El Más Gallito en la quinta semana de La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

¿Por qué murió Fabio Melanitto a los 33 años?

Fabio Melanitto fue asesinado el 15 de agosto de 2018 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El cantante estaba acompañado por una mujer cuando un hombre se acercó y le disparó.

Aunque los primeros reportes mencionaron un posible intento de asalto, esa versión fue descartada posteriormente. Roberto Aguas Becerra, entonces fiscal de Investigación del Delito de Homicidio, informó que los testimonios y los datos recabados apuntaban a una agresión directa.

El funcionario también explicó que la necropsia registró cinco heridas producidas por disparos. Fabio tenía 33 años al momento de su muerte, aunque algunas publicaciones difundieron inicialmente que tenía 32.