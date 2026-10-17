¿Nuevo aliado? Fer Lozada recomienda a Manelyk que le dé una oportunidad a este Granjero en La Granja VIP

El grupo de Manelyk González está cada vez más roto y todo comenzó a empeorar con la salida de Pascal Nadaud el anterior fin de semana. Cuando todo parecía indicar que su alianza volvía a fortalecerse, la noche de La Traición golpeó al grupo. Mónica Escobedo planeaba traicionarlos para unirse nuevamente al bando de Niurka.

La comediante quedó expuesta y ningún grupo de La Granja VIP confía en ella, por lo que deberá jugar sola. Mientras tanto, la alianza liderada por Manelyk sigue perdiendo soldados, aunque Fernando Lozada tiene un plan. Según el creador de contenido, la “Reina de los Reality Shows” debe darle una oportunidad a uno de los Granjeros que solía estar cerca de su grupo.

Fer Lozada recomienda a Manelyk darle una oportunidad a Julio Camejo

En una conversación entre ambos, Fernando intentó convencer a Manelyk que le dé una oportunidad a Julio Camejo, a quien considera una buena persona y también leal. “Es bien buena persona ese wey, solo que es súper intenso. Pero es de los pocos cabrones que saben pedir una disculpa”, comenzó diciendo el modelo.

Kevyn Bicolor Contreras toma la primera decisión, deja a Julio Camejo en la Tabla de los Nominados en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

“Es muy buena persona. Solamente así es. Aprendes a quererlo, es un tipazo”, agregó Fernando, quien luego remarcó que Julio es una persona muy inteligente y que está aprendiendo a jugar, ya que es su primer reality 24/7.

“No es mala persona, solo está aprendiendo a jugar”, agregó y luego le pidió a Manelyk que le dé una oportunidad: “No es malo. De verdad, dale una oportunidad a Julio”, a lo que la creadora de contenido contestó: “Ya le he dado”. Sin embargo, Fer retrucó: “Pero dale más, ya no le tires. Es buen tipo. Es bien intenso y es bien inquieto, pero es un niño”, cerró.

¿Cómo está conformado el grupo de Manelyk actualmente?

Tras los acontecimientos más recientes, Manelyk es la líder del grupo. A su vez, tiene como aliados a Azalia Ojeda, Kunno, Bebeshita y Mario “Mono” Osuna. Mónica Escobedo rompió su relación con la influencer luego de que hayan descubierto que planeaba traicionarlos en La Traición.

Por su parte, Mane tiene a Fernando Lozada como otro aliado, aunque él confirmó que no forma parte de su alianza con el resto de Granjeros. En estos momentos, el modelo está jugando por cuenta propia.