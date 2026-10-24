Fernando Lozada casi se desmaya luego de un reto; estos fueron los cambios para los Peones en La Granja VIP

Fernando Lozada lleva dos semanas consecutivas fungiendo como Peón, con todo el trabajo y las restricciones que ello implica. Por esa razón, tras participar en el reto del jueves de Salvación, sufrió una baja de azúcar y casi se desvanece. La producción tomó nota y anunció un importante cambio.

De acuerdo con las reglas de La Granja VIP, los Peones solo pueden comer los huevos que ponen las gallinas, sardinas, arroz, frijoles y atún. Por esa razón es que se trata de uno de los retos más difíciles que enfrentan los participantes cuando deben realizar esas labores.

A pesar de que en el reality se cuenta con asesores y nutricionistas para garantizar que los Peones reciban las calorías necesarias y el tipo de nutrientes que requieren, siempre se escucha la opinión de los participantes.

Tras el incidente con Fernando, Adal Ramones dio a conocer a todos los Granjeros que, a partir de esta semana, los Peones también podrán comer manzanas y plátanos. La intención es cubrir los requerimientos de azúcar que necesitan para realizar tareas como mover el molino de agua y cuidar a los animales.

Peones de La Granja VIP |Crédito: IA

¿Qué pasó con Fernando Lozada para que permitan a los Peones comer fruta?

A partir de esta semana los Peones podrán comer plátano y manzana, además de lo que ya tenían integrado a su menú, la razón es que Fernando Lozada casi se desvanece luego de haber participado en el reto de Salvación.

El desafío consistió en encontrar herraduras en cajas y correr de un lado a otro para colocarlas en su lugar, lo que implicó un fuerte esfuerzo físico que Lozada no soportó. Y es que, si bien ganó, cuando estaba celebrando, tuvo que detenerse un momento y por poco vomita, pero, dijo, no lo hizo porque no tenía nada en el estómago.

El conductor confesó que había decidido hacer ayuno ese día y Adal Ramones le recordó que los Peones no tienen por qué pasar hambre ya que siempre tienen acceso a los alimentos permitidos, pero Fernando dijo que el problema era la falta de azúcar.

Así fue como se tomó la decisión de que los Peones también podrán comer algunas frutas.