Fernando Lozada casi se desmaya luego de un reto; estos fueron los cambios para los Peones en La Granja VIP
Aunque los Peones no tienen por qué pasar hambre, se aprobaron nuevos privilegios para garantizar su seguridad
Fernando Lozada lleva dos semanas consecutivas fungiendo como Peón, con todo el trabajo y las restricciones que ello implica. Por esa razón, tras participar en el reto del jueves de Salvación, sufrió una baja de azúcar y casi se desvanece. La producción tomó nota y anunció un importante cambio.
De acuerdo con las reglas de La Granja VIP, los Peones solo pueden comer los huevos que ponen las gallinas, sardinas, arroz, frijoles y atún. Por esa razón es que se trata de uno de los retos más difíciles que enfrentan los participantes cuando deben realizar esas labores.
A pesar de que en el reality se cuenta con asesores y nutricionistas para garantizar que los Peones reciban las calorías necesarias y el tipo de nutrientes que requieren, siempre se escucha la opinión de los participantes.
Tras el incidente con Fernando, Adal Ramones dio a conocer a todos los Granjeros que, a partir de esta semana, los Peones también podrán comer manzanas y plátanos. La intención es cubrir los requerimientos de azúcar que necesitan para realizar tareas como mover el molino de agua y cuidar a los animales.
¿Qué pasó con Fernando Lozada para que permitan a los Peones comer fruta?
A partir de esta semana los Peones podrán comer plátano y manzana, además de lo que ya tenían integrado a su menú, la razón es que Fernando Lozada casi se desvanece luego de haber participado en el reto de Salvación.
El desafío consistió en encontrar herraduras en cajas y correr de un lado a otro para colocarlas en su lugar, lo que implicó un fuerte esfuerzo físico que Lozada no soportó. Y es que, si bien ganó, cuando estaba celebrando, tuvo que detenerse un momento y por poco vomita, pero, dijo, no lo hizo porque no tenía nada en el estómago.
El conductor confesó que había decidido hacer ayuno ese día y Adal Ramones le recordó que los Peones no tienen por qué pasar hambre ya que siempre tienen acceso a los alimentos permitidos, pero Fernando dijo que el problema era la falta de azúcar.
Así fue como se tomó la decisión de que los Peones también podrán comer algunas frutas.