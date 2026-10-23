Fernando Lozada a punto de desvanecerse en el Juego por la Salvación; el Granjero fue atendido por el cuerpo médico de La Granja VIP

Fernando Lozada vivió un momento complicado durante el Juego por la Salvación de La Granja VIP, este jueves 22 de octubre. Aunque consiguió ganar la competencia, al finalizar la prueba presentó un malestar físico que llamó la atención de la conductora Kristal Silva, quien comenzó a preguntarle si se encontraba bien. El granjero tenía dificultades para recuperar el aliento y posteriormente recibió atención del cuerpo médico del programa.

¿Qué le pasó a Fernando Lozada después de ganar La Salvación en La Granja VIP?

Luego de completar el desafío y conseguir la victoria, Lozada intentaba recuperar el aliento mientras la conductora le preguntaba por su estado de salud. El participante se veía visiblemente afectado por el esfuerzo y necesitó sentarse antes de poder explicar lo que estaba sintiendo.

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Una vez que logró hablar, el granjero relacionó su malestar con la alimentación que había tenido durante los últimos días.

"Como no he comido en muchos días bien, me dio un bajón, pero ya", explicó Fernando, mientras intentaba recuperarse.

Sin embargo, el malestar no pasó inadvertido y el personal médico de La Granja VIP acudió para revisarlo. Durante la atención, Lozada comentó que sentía náuseas y señaló lo que, a su consideración, había provocado el episodio. "Solo se me bajó un poco el azúcar", expresó el participante. Posteriormente, una doctora lo revisó para evaluar su estado.

¿Por qué Fernando Lozada continúa como Peón por segunda semana consecutiva en La Granja VIP?

El episodio ocurrió después de que Lozada cumpliera dos semanas consecutivas como Peón, una condición que implica realizar diferentes labores físicas y seguir reglas específicas de alimentación y descanso.

El pasado 18 de octubre Kevyn “Bicolor” Contreras fue reconocido como Peón de Oro por Pablo Montero, quien se desempeñaba como El Capataz. Como parte de ese beneficio, Kevyn tuvo que elegir al peor Peón y decidió nombrar a Lozada. El comediante explicó que consideraba que el conductor podía afrontar otra semana de trabajo y que prefería no elegir a sus compañeras.

La decisión significó que Fernando permaneciera una segunda semana consecutiva en el granero, donde debía continuar con tareas como mover el molino de agua, bañarse al aire libre y respetar las restricciones alimentarias establecidas para los Peones.