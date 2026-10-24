Tras su travesura con la comida de El Capataz, Kunno PROPONE cómo aprovechar el presupuesto de La Granja VIP: “Podemos comer un poquito menos”

Después de protagonizar una travesura con los alimentos de El Capataz, Kunno propuso comer menos para administrar mejor el presupuesto de La Granja VIP. El influencer compartió su idea durante una conversación con Adal Ramones, quien preguntó a los granjeros qué medidas podrían tomar para aprovechar el dinero disponible durante la próxima semana.

Kunno propone reducir las comidas para aprovechar el presupuesto de La Granja VIP

La propuesta surgió durante la Gala del viernes 23 de octubre, después de que los participantes conocieran las consecuencias económicas de las faltas cometidas durante la séptima semana. El Mayoral, Tío Pepe, aprobó un presupuesto de 32 mil Plata Cash, pero las diferentes sanciones redujeron la cantidad final a 15 mil 373.

Ante la pregunta de Ramones sobre cómo podrían hacer rendir ese dinero, Kunno consideró que los granjeros podrían modificar su alimentación y tomar como referencia las comidas que reciben los Peones. “Siento que ya tuvimos unas buenas semanas de grandes platillos, de grandes desayunos, y creo que, así como la dieta de los Peones se ha basado en sardina, huevo, arroz y frijol, los granjeros también podemos comer un poquito menos”, expresó.

El creador de contenido explicó que su propuesta buscaba generar mayor conciencia sobre el consumo de alimentos y evitar gastos innecesarios. “Es desafortunado que aún la gente no se dé cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos”, agregó.

Sus declaraciones llegaron después de que él mismo participara en una de las travesuras que generaron sanciones económicas durante la semana.

El influencer había sido elegido por el público para compartir la habitación de Julio Camejo, actual Capataz, pero decidió aprovechar ese beneficio para llevarse alimentos y vino del lugar y compartirlos con algunos Peones.

Entre los productos que tomó había chocolate, queso, papas y pan. Después de lo ocurrido, Kunno incluso improvisó una canción y bailó mientras bromeaba sobre las posibles multas que recibirían por su comportamiento.

Kunno asegura que Julio Camejo es un hombre sin ESCRÚPULOS y que se queda con su versión de las primeras semanas de La Granja VIP

Manelyk González propone evitar errores, pero Julio Camejo cuestiona las travesuras

Durante el mismo intercambio, Manelyk González presentó otra alternativa para mejorar las finanzas de La Granja. A diferencia de Kunno, la participante consideró que debían concentrarse en cumplir correctamente sus responsabilidades, especialmente las relacionadas con el cuidado de los animales.

“Ya tenemos más de un mes aquí y creo que podemos intentar no cometer errores con los animales”, señaló.

La celebridad explicó que, si conseguían mejores evaluaciones del Tío Pepe, podrían obtener una cantidad mayor de dinero. Por eso, propuso trabajar con mayor precisión y alcanzar una calificación del 80%.

Sin embargo, Adal Ramones intervino para recordar que las sanciones no estaban relacionadas únicamente con los descuidos en las tareas.

“Recuerden que el Gallo todo lo escucha, todo lo ve y también el Tío Pepe. Así que no nada más son errores. También hay multas por cada comida que se comieron de El Capataz”, advirtió el conductor.

Manelyk respondió que esas sanciones eran un asunto aparte, pero Julio Camejo no estuvo de acuerdo y sostuvo que todas las faltas terminaban afectando el mismo presupuesto.

“Atentar contra el presupuesto de La Granja a propósito es atentar contra el mismo juego”, afirmó.

El actor profundizó en su postura y explicó por qué consideraba necesario distinguir entre equivocarse durante las actividades y realizar acciones deliberadas que perjudicaran económicamente a sus compañeros. “Una cosa es que tú cometas un error accidental y otra cosa es que hagas algo a propósito para jugar con la comida de todos”, agregó.

Ante ese comentario, González respondió con ironía: “Bueno, equivoquémonos todos para que sean accidentes. Después de un mes, seguir equivocándonos con lo mismo”.