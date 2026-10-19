Kevyn “Bicolor” se corona como el PEÓN DE ORO y nombra a Fernando Lozada como PEOR PEÓN; así sucedió
El comediante no solo fue reconocido por su esfuerzo, sino que no podrá ser elegido para el granero la siguiente semana
Como cada semana, los Peones son evaluados por su disposición y desempeño. En esta ocasión, Natalia Alcocer, Manelyk González, Kevyn Contreras Bicolor y Fernando Lozada compartieron las labores más difíciles en La Granja VIP y estos fueron señalados como el peor y el mejor.
Fue decisión de Pablo Montero, como Capataz, elegir al Peón de oro. Señaló a Kevyn Bicolor quien reaccionó muy sorprendido ante el nombramiento, pero el cantante señaló que, desde el inicio, habló muy seriamente con él y le pidió que se levantara temprano y llegara a tiempo a sus labores, lo cual cumplió.
"Siempre estuvo echándole ganas mi niño, mi príncipe y no estuvo haciendo travesuras. Lo hizo muy bien y se lo merece", aseguró el cantante.
Gracias a dicha decisión, Bicolor ganó inmunidad, es decir, está garantizado que la próxima semana no podrá ser elegido como Peón y podrá regresar a La Granja, bañarse adentro y, sobre todo, comer lo que desee, lo que más le ha costado al comediante que constantemente ha faltado a dicha regla.
Bicolor elige a Fernando Lozada como el peor Peón y explicó las razones
Kevyn Bicolor, por primera vez, ganó el reconocimiento como Peón de oro y fue su responsabilidad elegir al peor, nombró a Fernando Lozada a pesar de que tuvo un buen desempeño a lo largo de la semana.
Bicolor señaló las razones detrás: "creo mucho en la fortaleza y creo que como hombre batallamos un poco menos en ciertas cosas", explicó que, por esa razón, no podría poner a alguna de las Granjeras a repetir las labores.
Fernando entendió la situación y respondió: "estuvimos trabajando de la mano, sé que es difícil la decisión, pero ni modo que la ponga a alguna de ustedes", en referencia a Natalia y Mane.
Por la decisión el conductor deberá permanecer una semana más en el granero, realizar las tareas más demandantes, como mover el molino de agua, bañarse al aire libre y tener restricciones de comida.