Kevyn “Bicolor” se corona como el PEÓN DE ORO y nombra a Fernando Lozada como PEOR PEÓN; así sucedió

Como cada semana, los Peones son evaluados por su disposición y desempeño. En esta ocasión, Natalia Alcocer, Manelyk González, Kevyn Contreras Bicolor y Fernando Lozada compartieron las labores más difíciles en La Granja VIP y estos fueron señalados como el peor y el mejor.

Fue decisión de Pablo Montero, como Capataz, elegir al Peón de oro. Señaló a Kevyn Bicolor quien reaccionó muy sorprendido ante el nombramiento, pero el cantante señaló que, desde el inicio, habló muy seriamente con él y le pidió que se levantara temprano y llegara a tiempo a sus labores, lo cual cumplió.

"Siempre estuvo echándole ganas mi niño, mi príncipe y no estuvo haciendo travesuras. Lo hizo muy bien y se lo merece", aseguró el cantante.

Gracias a dicha decisión, Bicolor ganó inmunidad, es decir, está garantizado que la próxima semana no podrá ser elegido como Peón y podrá regresar a La Granja, bañarse adentro y, sobre todo, comer lo que desee, lo que más le ha costado al comediante que constantemente ha faltado a dicha regla.

Bicolor elige a Fernando Lozada como el peor Peón y explicó las razones

Kevyn Bicolor, por primera vez, ganó el reconocimiento como Peón de oro y fue su responsabilidad elegir al peor, nombró a Fernando Lozada a pesar de que tuvo un buen desempeño a lo largo de la semana.

Bicolor señaló las razones detrás: "creo mucho en la fortaleza y creo que como hombre batallamos un poco menos en ciertas cosas", explicó que, por esa razón, no podría poner a alguna de las Granjeras a repetir las labores.

Fernando entendió la situación y respondió: "estuvimos trabajando de la mano, sé que es difícil la decisión, pero ni modo que la ponga a alguna de ustedes", en referencia a Natalia y Mane.

Por la decisión el conductor deberá permanecer una semana más en el granero, realizar las tareas más demandantes, como mover el molino de agua, bañarse al aire libre y tener restricciones de comida.