“Eso es ella": Julio Camejo le dice “Lady Polanco” a Azalia Ojeda en La Granja VIP por esta ESCANDALOSA razón

Julio Camejo y Azalia Ojeda tienen una de las rivalidades más polémicas de La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque a pesar de que en un principio trataron de llevarse bien y dejar atrás los problemas, sus temperamentos no compaginaron y terminaron protagonizando fuertes peleas con insultos y hasta el actor se atrevió llamarla "Lady Polanco" en plena gala, haciendo alusión al apodo que le pusieron por un altercado con policías.

Este áspero desencuentro ocurrió cuando "La Negra" acusó a Julio de hablar mal de ella a sus espaldas, todo para quitarle el apoyo de sus aliados y cuando él quiso defenderse, lo mandó a callar diciénole "perro". Dichas palabras hicieron enfurecer al cubano, quien le respondió con burlas sobre su educación y le recordó el apodo de "Lady Polanco" por el que fue tan criticada.

"Qué buena educación, Lady Polanco. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen y ya escuchamos a la señora, que me ha dicho todos los adjetivos. Entendamos que es Lady Polanco, eso es ella", dijo con ironía mientras ella lo miraba enardecida.

Julio Camejo aprovechó su rivalidad con Azalia Ojeda para recordarle el escándalo de “Lady Polanco”|ESPECIAL

Por qué le dicen Lady Polanco a Azalia Ojeda de La Granja VIP y quién le puso el apodo

El mote de "Lady Polanco" que ha perseguido a Azalia Ojeda desde hace años, es resultado del altercado con policías de la Ciudad de México en el que estuvo involucrada. Fue en el 2011 cuando se viralizó un video donde aparecía "La Negra" discutiendo con agentes en Polanco, evidenciando comportamientos agresivos y lanzando palabras altisonantes.

Aunque en ese entonces apenas iban popularizándose las redes sociales, estas imágenes empezaron a distribuirse en programas de espectáculos, plataformas de video y hasta noticieros, por lo que inevitablemente la situación escaló. Esto porque la misma gente les puso el apodo debido a que les pareció indignante el trato de estas mujeres y así se les reconoció: una era Azalia Ojeda, conocida por un reality de convivencia, y la otra era María Vanessa Polo Cajica, una ex reina de belleza.

Azalia “La Negra” tuvo un fuerte escándalo hace años y Julio Camejo se encargó de revivirlo en La Granja VIP|ESPECIAL

Natalia Alcocer reta a Azalia Ojeda en La Granja VIP y le recuerda la polémica de "Lady Polanco"

Luego de que Julio Camejo abrió la puerta a revivir el escándalo que puso a Azalia en el ojo del huracán por su actitud como "Lady Polanco", la que también se sumó a estas burlas fue Natalia Alcocer, consolidada como una de sus enemigas en La Granja VIP segunda Temporada. Así que para defenderse de los señalamientos de traidora que le estaban haciendo, le dijo que recordara que era una "Lady" con sonrisa burlona.