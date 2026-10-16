La Granja VIP: ¿El Granjero bloqueado en la dinámica de “Echar Tierra” puede ser Salvado de la Tabla de Nominación?

Luego del sexto jueves de La Salvación una duda comenzó a navegar en la cabeza de los fans de La Granja VIP Segunda Temporada. Contra todo pronóstico, Azalia Ojeda superó a Kevyn Contreras “Bicolor” y Julio Camejo en la dinámica, obteniendo como premio su salida de la tabla de nominación. Por su parte, Mario “Mono” Osuna no pudo participar del juego ya que fue el más votado mediante la mecánica de “Echar Tierra”.

Todo parece indicar que Azalia quitará al Mono Osuna de la tabla definitiva durante La Traición, ya que es el único integrante del grupo de Manelyk que está en riesgo. No obstante, esto provocó una gran duda entre los fans: ¿Es posible que el Granjero bloqueado en el “Echar Tierra” pueda ser Salvado? La respuesta es sí, ya que cualquier participante puede abandonar la tabla de nominación si es escogido por el ganador de La Salvación.

¿Cómo es la dinámica de “Echar Tierra”?

La dinámica de “Echar Tierra” sucede previo al juego de La Salvación, donde los nominados lucharán por obtener el poder que los quite de la tabla de nominación. En dicho proceso, los Granjeros votan por uno de los participantes nominados, literalmente, colocando una bolsa de tierra frente a sus ojos.

¡TRAICIONES! Azalia Ojeda se le va contra Natalia Alcocer en “Echar Tierra” de La Granja VIP; la nominada asegura que le mintió para salvarse|Crédito: La Granja VIP

Quien reciba la mayor cantidad de tierra (votos) será automáticamente bloqueado. Esto significa que no tendrá la posibilidad de participar del juego de La Salvación y, por ende, no podrá salir de la tabla de nominados ese mismo jueves. Sin embargo, esto no quiere decir que forme parte de la tabla definitiva, ya que puede ser salvado por medio de La Traición.

¿Cómo es el juego de La Salvación?

La Salvación es la dinámica que se lleva a cabo todos los jueves durante el programa que comienza a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México. El juego puede variar semana tras semana, donde puede predominar el físico, la mentalidad o incluso la suerte. En él participan todos los Granjeros nominados, a excepción del bloquedo durante el “Echar Tierra”.

Quien consiga ganar La Salvación dejará automáticamente de pertenecer a la tabla de nominados y, además, tendrá el poder de La Traición, juego que se lleva a cabo el viernes de cada semana.

¿Cómo es el juego de La Traición?

La Traición es la última dinámica de la semana antes de la Gala de Eliminación y se lleva a cabo todos los viernes, también durante el programa. Aquí, el participante que consiguió ganar La Salvación obtiene el poder de quitar a uno de los Granjeros que todavía sigue en la tabla de nominados y reemplazarlo por otro que no se encuentre en riesgo.

Hay distintos tipos de traiciones que pudimos conocer a lo largo de las semanas de La Granja VIP. Además de La Traición simple, también nos podemos encontrar con La Traición en cadena y La Traición del Capataz. Finalizada La Traición, la tabla de nominados pasa a ser DEFINITIVA y no cambiará hasta el inicio de la siguiente semana.