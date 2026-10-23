Los Granjeros eligieron al “Eslabón más débil” pero las Críticas advierten que podrían arrepentirse: esto dijeron en La Granja VIP

Este jueves de Salvación los Granjeros no solo tuvieron que participar en la dinámica de echar tierra, antes de ello se formaron en equipos y señalaron al eslabón más débil de su grupo. Ambos bandos decidieron seguir una estrategia con la esperanza de salvar a los nominados, pero las Críticas advirtieron que podrían arrepentirse.

Al final del juego quedaron Mario Mono Osuna y Rafael Mercadante a pesar de que no han demostrado ser líderes de sus equipos. Por esa razón, las críticas de la noche, Flor Rubio, Ferka y Linet Puente hicieron una advertencia.

Flor Rubio dijo que no jugaron con honestidad y fueron mentirosos para tratar de engañar al gallo. "No querían mostrar sus cartas, pero ninguno de ellos, creyéndose más inteligentes que el gallo, pensó que las decisiones que estaban tomando los estaban afectando a ellos mismos", sentenció la crítica.

Ferka por su parte dijo que la dinámica y estrategia fueron divertidas ya que la intención era no demostrar sus movimientos porque no les convenía.

Es importante decir que no será sino hasta el próximo domingo cuando Mono y Rafa conozcan el beneficio que ganaron con la Herradura dorada.

Así fue la dinámica del eslabón más débil en La Granja VIP

En la gala del jueves de Salvación se pidió a los Granjeros que se colocaran por equipos. De inmediato, la resistencia y los disfuncionales tomaron su bando. A continuación, Adal Ramones les explicó que tendrían que ir eliminando uno a uno a los miembros del grupo hasta señalar al más fuerte.

Tanto los disfuncionales como la resistencia decidieron seguir una estrategia diferente y, en lugar de seguir las indicaciones que se les dieron, fueron eligiendo y bromeando hasta que de un lado quedó Mono Osuna y del otro Rafael Mercadante.

La razón por la cual dejaron a esos dos participantes es que ambos están nominados y tienen la esperanza de que con la La Herradura dorada el próximo domingo tengan un beneficio y puedan salvarse.