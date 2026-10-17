Granjeros predicen quién será el sexto ELIMINADO de La Granja VIP y quién será el más apoyado por el público

La sexta Gala de Eliminación está cada vez más cerca y los Granjeros comienzan a especular quién será el próximo participante que dejará La Granja VIP Segunda Temporada. En estos momentos, la tabla de nominación está compuesta por Mónica Escobedo, Niurka Marcos, Pimpinela Escarlata, Kevyn Contreras y Julio Camejo. Todos ellos están en riesgo de cara al domingo.

Uno de estos Granjeros se sumarán a las salidas de Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés y Pascal Nadaud. En este contexto, un grupo de participantes comenzaron a palpitar la Gala de Eliminación y dieron su veredicto sobre quién será el sexto eliminado del reality, además de mencionar al nominado que recibirá la mayor cantidad de apoyo por parte del público.

¿Quién será el sexto eliminado de La Granja VIP, según Granjeros?

El grupo de Manelyk González analizó la tabla de nominados, donde Azalia, Bebeshita, Mónica y Mono Osuna lanzaron sus predicciones para el programa del domingo. Los Granjeros llegaron a la conclusión de que Julio Camejo sigue estando en riesgo y es el favorito a dejar el reality. No obstante, también señalaron que la falta de Pimpinela podría intervenir en los votos y dejar al luchador con menos apoyo.

Lo cierto es que la alianza espera que el próximo Granjero eliminado pertenezca al bando de Niurka, ya que ellos se notan en desventaja tras las recientes salidas de Kenny y Pascal. La única en riesgo del grupo es Mónica, que subió a la tabla de nominados debido a la Doble Traición que quedó en manos de la propia Niurka.

¿Quién será el primer salvado de la sexta Gala de Eliminación?

Mono Osuna adelantó que le encantaría que Mónica sea la primera salvada de la noche, aunque sus compañeros creen que no será posible. La comediante afirmó que Kevyn Contreras será el primero en ser salvado por el público: “El primero va a ser Kevyn, yo creo”.

Luego puso el nombre de Niurka sobre la mesa, que también tiene altas probabilidades de regresar primera a la granja. En este contexto, Azalia comentó: “Está entre ellos dos”. De esta manera, el grupo de Manelyk confía en que ambos sean salvados. La eliminación no saldría de Julio, Pimpinela o Mónica.