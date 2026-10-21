“Grosero y a la defensiva": Kunno piensa que este Granjero está a punto de perder el control y tener CASTIGOS

Conforme pasan los días, para los Granjeros puede volverse complicada la convivencia, sobre todo si su lugar está en riesgo y pueden quedar eliminados. Y para Kunno, el que ya está sufriendo los estragos por la presión y estrategias, sería Fernando Lozada, que desde su punto de vista, está reaccionando de forma impulsiva y esto podría traerle problemas.

Así lo compartió durante una charla a solas con Azalia, Mono Osuna y Manelyk, en la que hablaron sobre cómo ven el panorama y coincidieron en que Fer supuestamente cambió mucho desde que Pimpinela Escarlata lo dejó en su Legado. Por lo que podría estar demasiado estresado y sus respuestas frenéticas serían la única forma de liberarse sin que se meta en problemas con sus compañeros.

"Fer está súper a la defensiva, pero impresionante. Grosero y a la defensiva con el Gallo, hace rato que el Tío Pepe le dijo algo, muy intenso", sentenció Kunno, que incluso aseguró que ya se acercó a él para sugerirle que se mida con sus respuestas.

La actitud de Fernando Lozada tiene muy intrigado a Kunno|ESPECIAL

¿Qué pasó con Fernando Lozada en La Granja VIP? Manelyk confiesa que está preocupada

Aunque no quiso decir mucho para evitarse problemas, Mane sí reconoció que ella también ha notado que Fer Lozada está portándose de una forma muy diferente y mencionó que le preocupa que ya empiecen a regañarlo. Luego, en un momento a solas con Kunno, la llamada "reina de los realities" le dijo que considerando que ella conoce al Granjero desde hace muchos años, piensa que sí está canalizando su enojo.

Manelyk está preocupada por las reacciones impulsivas de Fernando Lozada |ESPECIAL

Todo esto sería porque en el afán de no querer pertenecer a un equipo y evitarse confrontaciones con sus compañeros, Fernando Lozada estaría reaccionando a la defensiva para cualquier cosa. Sumado a la presión que podría estar sintiendo de que Pimpinela Escarlata lo nominó directamente y en realidad no tiene aliados que estén 100% dispuestos a salvarlo en caso de ser necesario.

"Siento que hoy en la gala pueden decirle algo por eso. Yo lo conozco y se está conteniendo, porque cuando se enoja, se enoja. Le voy a decir que canalice su ira hacia otra parte", concluyó Mane sobre Fer, uno de sus mejores amigos y con el que acordó no pelear sin importar lo que pase en La Granja VIP Segunda Temporada.