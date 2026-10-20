¿Quién es el papá de Fernando Lozada de La Granja VIP? Esto se sabe sobre su historia familiar
El conductor siempre ha sido muy reservado con su vida privada en La Granja VIP, pero poco a poco ha ido agarrando confianza para hablar de su padre biológico.
Fernando Lozada es uno de los integrantes de La Granja VIP que está causando mucha polémica por su negativa a aliarse con un equipo y la advertencia de hacer un juego individual. Y como era de esperarse, cada uno de sus movimientos está llamando la atención del público, desde los detalles más íntimos sobre su vida amorosa, hasta las revelaciones que ha hecho acerca de la identidad de su padre biológico, un secreto que ha guardado por años.
Durante una charla con los Granjeros, Fer Lozada reveló que perdió todo contacto con su papá cuando todavía era muy pequeño y por eso es que no recuerda prácticamente nada de él. Y aunque se ha negado a decir el nombre, existen diversas versiones que apuntan a que supuestamente se trata de un actor famoso con el que su mamá tuvo una relación, pero que no se hizo cargo de él.
"A mi papá biológico yo lo dejé de ver cuando tenía dos años, ya ni me acuerdo. Él fue solo el donador de esperma", expresó.
La increíble razón por la que Fernando Lozada se cambió el nombre
Un detalle que pocos conocen sobre Fernando Lozada antes de La Granja VIP, es que de niño le cambiaron el nombre y lo bautizaron como se le conoce ahora gracias a su padrastro. Según lo que ha contado sobre este hombre, lo recuerda con mucho cariño porque no le faltó nada estando a su cuidado y se encargó de acompañarlo en etapas importantes de su crecimiento.
Pese a que se separó de su mamá, Fer ha mencionado que siguió en contacto con él y siempre lo llama padre, sin darle más vueltas a la situación. Lamentablemente, el señor murió en 2015 y uno de los últimos momentos en los que estuviero juntos habría sido durante su graduación de la licenciatura en Diseño Industrial, un día del que atesora una fotografía donde se ven felices y orgullosos.
¿Por qué Fernando Lozada dice que Alfredo Adame es su papá?
En más de una ocasión, Fernando Lozada se ha referido a Alfredo Adame como su papá. Esto es una broma que nació entre ellos poco antes de que entrara a La Granja VIP, pues si bien no los une ningún lazo de sangre, sí se han hecho muy cercanos porque el "Golden Boy" está saliendo con Benicia Zúñiga Portilla, mamá del exconductor de "Al Extremo".
De acuerdo con lo que ha contado, él mismo se encargó de presentarlos, y aunque no se esperaba que terminarían enamorados, la conexión que vio entre ellos fue inmediata. Es por esto que se siente entusiasmado con la idea de ver a su madre dándose otra oportunidad en el amor y se lleva muy bien con él. De aquí surgió el chiste de que son padre e hijo y hasta en las galas suelen reírse con este tema.