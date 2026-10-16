¿Quiénes siguen en La Granja VIP? Lista OFICIAL de Granjeros que aún están en el reality

La segunda temporada de La Granja VIP se encuentra en su sexta semana y, dentro de la contienda, aún siguen 15 Granjeros después de que se diera la eliminación de Pascal Nadaud, quien salió durante la gala del domingo 11 de octubre del año en curso. Estamos muy cerca de vivir la sexta Eliminación, pero aún hay gran parte de los Granjeros que iniciaron el reality el 6 de septiembre.

Lista de Granjeros que siguen en La Granja VIP durante la sexta semana

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Fernando Lozada

Kunno

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Rafael Mercadante

Mónica Escobedo

Kevyn Contreras “Bicolor”

Natalia Alcocer

Pimpinela Escarlata

Mario “Mono” Osuna

Azalia Ojeda “La Negra”

Julio Camejo

Pablo Montero

¿Quiénes ya fueron eliminados de La Granja VIP?

Hasta el momento, han sido cinco los participantes que han sido eliminados de La Granja VIP 2026, siendo la primera en abandonar la contienda Abigail Pak “La Coreañera”, quien quedó nominada junto a Manelyk González, Rafael Mercadante y Kevyn “Bicolor”.

Posteriormente, fue eliminada María Karunna; después, Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado, dejando como la cuarta eliminada a Kenny Avilés, quien también quedó fuera tras la votación del público, para finalmente llegar a Pascal Nadaud, quien fue el más reciente eliminado de la contienda.

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¿Quiénes están nominados esta semana en La Granja VIP?

Es importante tomar en cuenta que hasta el día de hoy, 16 de octubre, tres son los granjeros que se encuentran en riesgo de abandonar La Granja VIP: Kevyn “Bicolor”, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo; sin embargo, esta noche durante la Gala de la Traición un Granjero se sumará a la Tabla de Nominados.

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Recuerda que puedes apoyar a tu Granjero favorito mediante las Votaciones; toma en cuenta que cuentas con 10 votos y puedes repartirlos para salvar a quien tú prefieras. Toma en cuenta que las Votaciones solo están activas mientras Adal Ramones lo dé a conocer durante el programa en vivo y hasta que él mismo dé la señal de terminando el tiempo para apoyar.