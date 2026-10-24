PASO A PASO: Cómo votar en la semana 7 de La Granja VIP para SALVAR a tu Granjero favorito de la Eliminación
Recuerda que votar es completamente gratis y que puedes hacerlo más de una vez, estos son los Granjeros en riesgo
Se acerca una nueva Gala de Eliminación en La Granja VIP. Este domingo 25 de octubre se dará a conocer quién será el séptimo participante en abandonar el reality definitivamente y en tus manos está el poder de salvar a tu favorito.
En La Granja VIP el público es el juez más importante y de él depende decidir quién se queda una semana más y a quién ya no quieren ver. Lo mejor es que expresar su opinión es gratis y muy sencillo.
- El paso al paso de una de las opciones más simples es:
- Ir a la página oficial de Azteca UNO.
- Ingresa a la pestaña de La Granja VIP.
- En el menú superior encontrarás la opción de VOTA.
- Cuando ingreses verás la lista de los Granjeros nominados y podrás apoyar a tus favoritos.
- Recuerda que cada día tienes 10 votos para emitir. Puedes darlos todos a un solo participante o dividirlos entre varios.
- Si quieres votos extra puedes iniciar sesión.
Otras alternativas para votar y salvar a tu Granjero favorito son:
- Ingresar a la pestaña de votación desde la aplicación móvil de TV Azteca cuya descarga es gratuita y está disponible para dispositivos iOS y Android.
- También puedes encontrar el código QR que te lleva directo a la sección de votación en todas las galas en vivo.
¿Quiénes están nominados esta semana y podrían abandonar La Granja VIP el domingo 25 de octubre?
Ahora que conoces cómo votar para salvar a tu Granjero favorito, no te olvides que estos son los participantes en riesgo de abandonar el reality el domingo 25 de octubre:
- Manelyk González por haber perdido el duelo de nominación.
- Rafael Mercadante por haber recibido el mayor número de puntos en contra durante el miércoles de Asamblea.
- Azalia Ojeda por el número de puntos en contra durante la Asamblea.
- Natalia Alcocer que fue puesta por Fernando Lozada durante el viernes de Traición.
- Kunno que fue elegido por Natalia Alcocer debido a que el pajarito de la suerte sacó el papelito de doble traición.