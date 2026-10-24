PASO A PASO: Cómo votar en la semana 7 de La Granja VIP para SALVAR a tu Granjero favorito de la Eliminación

Se acerca una nueva Gala de Eliminación en La Granja VIP. Este domingo 25 de octubre se dará a conocer quién será el séptimo participante en abandonar el reality definitivamente y en tus manos está el poder de salvar a tu favorito.

En La Granja VIP el público es el juez más importante y de él depende decidir quién se queda una semana más y a quién ya no quieren ver. Lo mejor es que expresar su opinión es gratis y muy sencillo.



El paso al paso de una de las opciones más simples es:

de una de las opciones más simples es: Ir a la página oficial de Azteca UNO.

Ingresa a la pestaña de La Granja VIP.

En el menú superior encontrarás la opción de VOTA .

. Cuando ingreses verás la lista de los Granjeros nominados y podrás apoyar a tus favoritos.

y podrás apoyar a tus favoritos. Recuerda que cada día tienes 10 votos para emitir . Puedes darlos todos a un solo participante o dividirlos entre varios.

. Puedes darlos todos a un solo participante o dividirlos entre varios. Si quieres votos extra puedes iniciar sesión.

Otras alternativas para votar y salvar a tu Granjero favorito son:



Ingresar a la pestaña de votación desde la aplicación móvil de TV Azteca cuya descarga es gratuita y está disponible para dispositivos iOS y Android.

desde la aplicación móvil de cuya descarga es gratuita y está disponible para dispositivos iOS y Android. También puedes encontrar el código QR que te lleva directo a la sección de votación en todas las galas en vivo.

¿Quiénes están nominados esta semana y podrían abandonar La Granja VIP el domingo 25 de octubre?

Ahora que conoces cómo votar para salvar a tu Granjero favorito, no te olvides que estos son los participantes en riesgo de abandonar el reality el domingo 25 de octubre:

