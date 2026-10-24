La Granja VIP: Cuándo y dónde ver el circo que los Granjeros prepararon para el público del reality

Los domingos de eliminación generan gran expectativa entre los participantes y el público que sigue La Granja VIP, y no solo por conocer quién será el próximo en dejar el reality, sino porque siempre hay sorpresas especiales y esta semana habrá una función de circo.

Todos los Granjeros decidieron qué talento mostrar en el circo de La Granja VIP. Mientras algunos optarán por hacer una rutina de comedia, otros practican malabarismos, también habrá canciones e, incluso, Tlacoyo, el perrito, participará.

No te puedes perder todas las sorpresas que se están preparando. La cita es este próximo domingo 25 de octubre en punto de las 8 de la noche, hora en que arrancará la gala de eliminación.

¡SORPRESA! La Granja VIP se convertirá en un Circo, todos deberán mostrar su mayor talento

Recuerda que además de disfrutar el espectáculo circense que los Granjeros están preparando, en tus manos está la oportunidad de salvar a tu favorito. Esta semana los nominados son:



Manelyk González por haber perdido el duelo de nominación.

por haber perdido el duelo de nominación. Azalia Ojeda por haber recibido puntos en contra el miércoles de Asamblea.

por haber recibido puntos en contra el miércoles de Asamblea. Rafael Mercadante por ser señalado por sus compañeros el miércoles de Asamblea.

por ser señalado por sus compañeros el miércoles de Asamblea. Natalia Alcocer, traicionada por Fernando Lozada que ganó el reto del jueves de Salvación.

traicionada por Fernando Lozada que ganó el reto del jueves de Salvación. Kunno elegido por Natalia Alcocer en la dinámica de doble traición.

Trabajo y talento la fusión que logra La Granja VIP

La Granja VIP no es reality cualquiera. Los participantes no solo están en confinamiento, vigilados las 24 horas del día. Además de la limpieza de la casa y la preparación de alimentos, también tienen que trabajar en una granja real, cuidar a los animales y participar en diversos desafíos semanales.

Pero lo anterior no es todo. En las últimas semanas las galas de Eliminación también se han convertido en un escenario único para los Granjeros. Hace un par de domingos formaron parejas para participar en un duelo de baile y al siguiente se unieron para lanzar oficialmente la canción de La Granja creada por Julio Camejo y Kevyn Contreras Bicolor.