Julio Camejo CUESTIONA la travesura de Kunno que redujo el presupuesto en La Granja VIP: “Hay cosas que se hacen a propósito”

Julio Camejo expresó su preocupación por la reducción del presupuesto semanal de La Granja VIP y cuestionó las travesuras que han provocado nuevas pérdidas de dinero. Durante una conversación con Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela Alexis “Bebeshita”, el actual Capataz habló sobre las consecuencias que pueden tener estas acciones para todos los granjeros y explicó por qué considera importante distinguir entre una broma y una decisión que termina afectando a los demás.

La conversación comenzó cuando Camejo anunció que se retiraría a descansar para prepararse para las actividades del día siguiente. Antes de despedirse, mencionó su preocupación por la cantidad de dinero que se había perdido durante la semana. Sus declaraciones ocurrieron después de que Kunno tomara alimentos y vino de la habitación del Capataz para compartirlos con los Peones, entre ellos chocolates, queso, papas y pan. Tras la travesura, los granjeros detectaron una reducción de aproximadamente 10 mil pesos del presupuesto semanal. “La verdad se ha consumido mucho dinero, demasiado”, comentó el granjero, quien también recordó que el presupuesto ya había sufrido una reducción considerable.

Julio Camejo cuestiona las travesuras de Kunno y las multas en La Granja VIP

Durante el intercambio, Camejo señaló que las travesuras y las decisiones de algunos participantes podrían provocar que otros granjeros comenzaran a actuar de la misma manera. Para explicar su preocupación, planteó qué sucedería si alguien decidiera gastar deliberadamente todo el dinero disponible. En ese contexto, Camejo insistió en que no todas las acciones pueden evaluarse de la misma manera, especialmente cuando sus consecuencias alcanzan al resto de los participantes.

“Hay cosas que se hacen a propósito”, fue una de las ideas que expresó durante la conversación.

Kunno NUEVAMENTE se va a la suite del Capataz con Julio Camejo en La Granja VIP en la semana 7

Por su parte, Bebeshita intervino para señalar que existían diferencias entre las situaciones que estaban comparando y explicó de que algunas acciones no habían tenido la intención de perjudicar a nadie.

Camejo aclaró que su cuestionamiento no estaba dirigido necesariamente a la persona, sino a la manera en que podían interpretarse sus decisiones.

Julio Camejo explica cómo busca ser justo como Capataz de La Granja VIP

La conversación también llevó a Camejo a hablar sobre las responsabilidades que tiene como Capataz y la diferencia entre tomar decisiones estratégicas como participante y ejercer la autoridad que le corresponde durante la semana.

El granjero aseguró que no pretende aprovechar su posición para beneficiar a su equipo y recordó que había comunicado esa postura desde que recibió el chaleco.

“Jamás me vas a ver abusando del poder. Jamás. Cuando yo me pongo ese chaleco de Capataz, trato de ser justo para todo el mundo”, afirmó.

Camejo explicó que, cuando debe decidir como Capataz, procura considerar quién ha cometido más faltas, independientemente del equipo al que pertenezca.

También reconoció que, cuando participa en las nominaciones como competidor, su criterio puede ser distinto porque toma en cuenta la conveniencia de su propio equipo.

“Ayer yo hice así, dije: este es mi juego, mi chaleco está a un lado. Yo voy a nominar según mi conveniencia de mi equipo”, recordó.