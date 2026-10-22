¿Se quedó sin dinero por su divorcio? Julio Camejo revela por qué quiere ganar La Granja VIP

Todos los integrantes de La Granja VIP Segunda Temporada tienen la mira puesta en un mismo objetivo: llevarse el premio económico. Y para conseguirlo, los Granjeros deben hacer estrategias y evitar la eliminación, una meta que Julio Camejo tiene más que clara y ya le confesó al Tío Pepe por qué está tan interesado en quedarse con el primer lugar ahora que está atravesando un proceso de separación.

Según lo que compartió con el Mayoral, si bien está en medio de un divorcio y tiene varios asuntos que resolver, lo que realmente le motiva es tener dinero para apoyar a niños enfermos que lo necesiten. Esto porque sus asuntos personales estarían siendo dolorosos, pero no le han afectado monetariamente y por eso su preocupación es que si pierde, seguirá teniendo una promesa inconclusa con su padre.

"Quiero que mis hijos vean por qué estoy aquí, don Pepe. Yo estoy aquí para sacar dos millones de pesos y ayudar a los niños con cáncer. Eso es lo que quiero. Tengo un ching* de jale afuera, trabajo no me hace falta y además estoy en un proceso de separación. Llevo ocho años tratando de ganar un reality para poder cumplir con eso, porque se lo prometí a mi papá", dijo conmovido el Granjero.

Quién es la exesposa de Julio Camejo y cuántos hijos tienen

A mediados del 2026, Julio Camejo hizo oficial su separación con Isabela Gutman, una bailarina brasileña a la que conoció gracias a un proyecto en teatro. Estuvieron juntos por casi 15 años y procrearon a dos hijos: Sofía, de 10 años; y Gael, de 10. La noticia de esta ruptura la dio durante su participación en Survivor México La Reliquia en Llamas, donde se sinceró sobre lo difícil que le estaba siendo asimilar la situación.

Julio Camejo tiene dos hijos|soyjuliocamejo

Para cuando entró a La Granja VIP, el actor cubano ya estaba un poco más animado y hasta tuvo un shippeo con Manelyk en las primeras semanas, por lo que ha preferido no hablar mucho sobre el tema. Lo único que ha compartido es que su prioridad es el bienestar de sus hijos y por eso es que constantemente busca ganar recompensas para poder contactarse con ellos y así hacerles saber que está trabajando, pero que muy pronto volverán a reunirse.