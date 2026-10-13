Julio Camejo JUSTIFICA el cansancio de Kevyn en La Granja VIP: “No es malo el descanso”

Julio Camejo salió en defensa de Kevyn “Bicolor” Contreras durante una conversación frente a las cámaras de La Granja VIP. El actor justificó que su compañero necesitara descansar y explicó que las diferencias físicas entre los participantes influyen en el esfuerzo que requiere cada actividad. Además, destacó que, pese a las dificultades, el influencer cumplió con distintas tareas de limpieza y manifestó su intención de mejorar su desempeño dentro del reality.

¿Por qué Julio Camejo defendió a Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

El actor explicó que retomar las actividades físicas después de varias semanas puede resultar complicado, incluso para quienes tienen experiencia en competencias de alta exigencia. Como ejemplo, mencionó que él mismo enfrenta dificultades al comenzar una semana de trabajo, pese a haber participado anteriormente en otros realities.

¡Los CASTIGOS no terminan! Julio Camejo y Kevyn Contreras son confrontados por no cumplir con su palabra en La Granja VIP

También señaló que el esfuerzo necesario para realizar una misma tarea puede variar considerablemente entre los participantes. Para ilustrarlo, comparó lo que representa levantar una carretilla de aproximadamente 30 kilos para personas con distintos pesos corporales y pidió tomar en cuenta esas diferencias antes de juzgar el rendimiento de su compañero.

“No es malo el descanso, el descanso es necesario”, afirmó Camejo al referirse a que Kevyn se había quedado dormido durante parte de las actividades. No obstante, aclaró que posteriormente retomó sus responsabilidades y colaboró con la limpieza del gimnasio, el pasillo y el traslado de vestuario y equipo.

Camejo también mencionó que alguien había tirado la basura que su compañero había recogido, lo que provocó que parte de su trabajo se viera afectado. A pesar de esa situación, destacó que lo importante era que las tareas se habían realizado.

A su vez, insistió en que Kevyn intentará corregir sus errores y dejó una reflexión sobre la importancia de continuar pese a las dificultades: “No son las veces que te caes, sino cuando tienes el valor de levantarte y seguir adelante”.