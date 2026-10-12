Julio Camejo echa leña al fuego y vuelve a ARREMETER en contra de Kunno: “Su capatacia fue decepcionante”

La relación entre Julio Camejo y Kunno está totalmente rota. A pesar de que el cubano lo escogió como compañero de habitación durante su capatacia en la primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada, el vínculo entre ambos se fue tensionando cada vez más. Hoy explotó con la pelea que tuvieron en el comedor del edificio principal.

Ambos crearon un ambiente tenso dentro de la granja, donde los Granjeros tuvieron que intervenir para que el episodio no pase a mayores. Todo parecía mantenerse tranquilo, pero Camejo no se quedó callado. Esta vez solo y, ante una de las cámaras, volvió a apuntar en contra de Kunno y afirmó que su capatacia “fue decepcionante”.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre Kunno como Capataz?

Según las palabras de Julio, el influencer fue muy duro con los Granjeros durante su semana como líder, habiendo impedido que estos puedan “crear contenido” debido a las arduas tareas. Además, señaló que traicionó a su palabra por haber escogido a Mario “Mono” Osuna como el Peón de Oro.

“Si prometes algo como Capataz hay que cumplirlo. No puede pasar lo que pasó con la capatacia de Kunno que fue decepcionante”, comenzó diciendo el actor y luego agregó: “Si dices que es la semana de las mujeres y, dentro de eso, una mujer hizo mejor trabajo que tres hombres... esa persona se ganó ese lugar, pero se lo arrebatas de las manos por una estrategia. No estuvo bien”, sentenció.

Julio se refería a Niurka, quien fue la única mujer peona de la quinta semana y compartió rol con Pablo Montero, Mono Osuna y el propio cubano. Según el actor, Kunno le faltó a su palabra, ya que por desempeño, la vedette debió haber obtenido el premio de ser el Peón de Oro y así haber tenido inmunidad para ocupar ese rol en la sexta semana.

¿Quiénes son los peones de la sexta semana de La Granja VIP?

Manelyk González, Natalia Alcocer, Fernando Lozada y Kevyn “Bicolor” son los peones de la sexta semana de La Granja VIP Segunda Temporada. Los cuatro tendrán que afrontar las tareas más pesadas y dejar atrás las comodidades del edificio principal durante estos días.

Entre sus responsabilidades están limpiar los establos y el gallinero, recoger los huevos y preparar el desayuno para sus compañeros. Además, deberán levantarse antes que los demás, dormir en el granero y bañarse al aire libre. Si incumplen las reglas, podrían provocar una reducción del presupuesto semanal y afectar a todos los Granjeros.