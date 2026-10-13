Tras su salida, Pascal Nadaud ARREMETE contra Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP: “De todo lo que dice, la mitad es verdad”

Aunque su participación en La Granja VIP llegó a su fin, Pascal Nadaud todavía tiene mucho que decir sobre sus antiguos compañeros. Durante una entrevista con Adal Ramones, el quinto eliminado del reality fue consultado sobre las constantes quejas de Kevyn “Bicolor” Contreras por las labores que debe realizar como Peón. Lejos de respaldar su postura, el exgranjero cuestionó la credibilidad de sus declaraciones y aseguró que no cree que realmente se encuentre tan mal como afirma.

La conversación comenzó después de que le mostraran un video en el que Bicolor expresaba su cansancio por las responsabilidades que le habían asignado. En las imágenes, el participante aseguraba que estaba agotado por el trabajo y señalaba que algunos de sus compañeros habían pasado muchos menos días como Peones.

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¿Por qué Pascal Nadaud no le cree a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP?

Durante la entrevista, Adal Ramones le preguntó a Pascal si consideraba que las quejas de Bicolor eran auténticas o si coincidía con quienes, en redes sociales, cuestionaban su comportamiento.

La respuesta del eliminado fue contundente: “No, no creo. Sinceramente no creo”, expresó antes de explicar por qué desconfía de lo que dice su excompañero.

“Creerle a Kevyn ya es... de 10 cosas que dice, creo que media es verdad”, aseguró Pascal, quien también manifestó que no considera que el participante se encuentre tan mal como afirma.

Sin embargo, sus críticas no se limitaron a la credibilidad de Bicolor. El exgranjero también cuestionó su desempeño en las tareas que le corresponden y señaló que, si quiere dejar de ser elegido como Peón, necesita mejorar su trabajo. “Entiendo la postura de Kevyn de estar repitiendo el peonato, pero al repetir el peonato te lo ganas”, comentó.

En ese sentido, explicó que la solución no consiste únicamente en señalar cuántas veces ha tenido que realizar esas labores, sino en demostrar un mejor rendimiento frente a sus compañeros.

“Si hay gente que trabaja mejor que tú, pues obviamente vas a ser el peor. Lo que tienes que hacer es subir tus estándares, mejorar tu trabajo y quedar como mejor Peón o como segundo mejor Peón”, agregó.

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¿Qué dijo Pascal Nadaud sobre el apoyo de Fernando Lozada a Bicolor?

Otro de los puntos que mencionó Pascal fue la actitud de Fernando Lozada, quien, según su perspectiva, ha intentado ayudar a Kevyn durante sus dificultades con el trabajo.

En las imágenes mostradas durante la entrevista, Fernando le pedía a Bicolor que colaborara con las tareas y trataba de encontrar una manera de apoyarlo ante sus quejas de cansancio. Pascal reconoció esa disposición de su antiguo compañero, pero consideró que Kevyn también debe asumir sus propias responsabilidades.

“Fer siempre ha tratado de ver el lado más bueno de él y tratar de apoyar y decirle: ‘Gordo, vamos a hacer las cosas’, y como llevarlo de la mano, pero tiene 30 años, Adal”, expresó.

