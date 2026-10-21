La Granja VIP: La Granja VIP: ¿Por qué Kunno NO DURMIÓ en el cuarto de El Capataz pese a ser elegido por el público?

Kunno fue elegido por el público de La Granja VIP para compartir la habitación de El Capataz, Julio Camejo, durante la séptima semana de la competencia. Sin embargo, el influencer sorprendió al anunciar que no tenía intenciones de pasar la noche en la suite. En una conversación dirigida a los seguidores del reality, explicó que prefería descansar para tener energía y continuar con sus travesuras.

¿Por qué Kunno decidió no dormir con Julio Camejo en La Granja VIP?

Aunque tenía la posibilidad de instalarse en la suite, Kunno anunció que prefería utilizar el espacio para hacer algunas bromas y después regresar a descansar. “Buenas noches. Como escogido del público para estar en el cuarto del Capataz, no dormiré ahí, solo molestaré, ¿de acuerdo?”, comentó el influencer al explicar qué haría con el beneficio que había recibido.

Después, dio una razón para justificar su decisión: quería conservar sus energías para continuar con sus travesuras dentro de La Granja VIP. “Es que para tener energía y poder hacer mis travesuras, necesito descansar como princesa. Los amo, público”, expresó.

El granjero también aprovechó para dirigirse a quienes participaron en la votación. Aunque reconoció que había decidido no utilizar el beneficio de la manera esperada, manifestó sus dudas sobre si el público estaría de acuerdo con su determinación. “Espero estar haciendo lo correcto. O sea, espero que esto era lo que ustedes esperaban. Si no, me van a regañar, ¿verdad?”, preguntó.

Enseguida, bromeó con la posibilidad de recibir una decisión desfavorable del público durante la siguiente semana y pidió que no lo enviaran a una situación peor. A su vez, Kunno adelantó que intentaría realizar otras travesuras, aunque no explicó cuáles serían. “Ya verán qué otras travesuras cometeré”, aseguró.

Una de las primeras aventuras de Kunno fue llevarse comida y vino de la habitación de El Capataz para compartirlos con los Peones de La Granja VIP. Después de lo ocurrido, el influencer incluso improvisó una canción en la que mencionó algunos de los alimentos que habían consumido, entre ellos chocolates, queso, papas y pan. Además, entre bromas y bailes, habló con sus compañeros sobre las posibles multas que podrían recibir por haber tomado las provisiones de Camejo.

