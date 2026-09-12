¿Romance en puerta? Manelyk y Julio protagonizaron un apasionado beso en la fiesta

En la fiesta que en los participantes de la segunda temporada de La Granja VIP disfrutaron este viernes, los juegos subieron de tono y Manelyk González y Julio Camejo compartieron un beso de cinco segundos que dejó a todos con la boca abierta.

Todo comenzó cuando Pascal Nadaud le pidió a Julio Camejo que le realizara un baile sexy a la que considera va a ser la mejor peona. El actual capataz se acercó a Mane y le dio un beso en el cuello.

Más tarde fue el turno de Kevin Contreras “Bicolor” de poner un reto a Camejo y le pidió que le diera un beso “cachondo” a Mane. Acordaron que sería de cinco segundos para que no fuera tan corto.

Los granjeros cumplieron el reto sin dudarlo ante los gritos de emoción de todos sus compañeros.

En el reto, Mane también tuvo que besar a otro de los granjeros. Fue a Bicolor, pero únicamente fue un piquito. El comediante también tuvo que besar a Kenny, pero resultó una decepción para todos porque la rockera no pudo aguantar la risa.

Preguntas incómodas y revelaciones que los granjeros hicieron durante su juego de verdad y reto

Además del beso entre Manelyk y Julio Camejo, también hubo otros momentos divertidos y algunos de tensión durante el juego de verdad y reto que realizaron los granjeros en la fiesta.

Por ejemplo, a Azalia Ojeda dejó en claro que no confía en Mónica Escobedo porque no ha tomado un bando claro en la competencia. A su vez, Natalia Alcocer le preguntó a la Bebeshita si tendrían intimidad con Bicolor si él fuera el último hombre en el mundo y no dudo en responder que sí, lo que aclaró es que no podría enamorarse de él durante el reality.

Por otra parte, Kunno le pidió a Ivonne Montero que señalara a quien considerara que podría traicionar a los demás durante el juego, la actriz pensó bien su respuesta y finalmente eligió a Natalia Alcocer. Mientras que Kenny aseguró que le gustaría que Niurka saliera “porque tiene muy mala vibra”.

