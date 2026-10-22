Ivonne Montero ya NO confía en Niurka y acepta que está indecisa sobre su futuro en La Granja VIP

Ivonne Montero se reconcilió con Niurka en La Granja VIP y consolidaron una estrategia para fortalecerse en la competencia. Sin embargo, esta alianza ha ido fracturándose con el paso de los días y la dinámica de los elementos habría sembrado en ella la duda definitiva de si está haciendo lo correcto al serle tan leal a su equipo, pues considera que no le corresponden de igual manera y que hasta pusieron pretextos para nominarla.

Así se lo confesó a Azalia durante una charla nocturna, en donde hablaron sobre el panorama del juego y cómo hubo movimientos que nadie se veía venir. Pero "La Negra" no perdió el tiempo y le dijo a la actriz que desde su perspectiva, la pusieron en la mira con excusas, algo con lo que Ivonne estuvo de acuerdo y lamentó que Niurka la traicionara por un pleito que para ella realmente no tuvo importancia.

"Por eso yo le dije (a Manelyk) quiero que me expliques y me digas una sola vez para que digas que me impongo o que siempre quiero tener la razón. Yo casi ni hablo con nadie, estoy en mi rollo y quién se lo dijo, Niurka", expresó la Granjera, haciendo referencia al voto por elementos en el que Mane argumentó que votaban por ella para las nominaciones de La Granja VIP por no respetar las cosas de los demás.

¿Ivonne Montero piensa salirse del equipo de Niurka? Esto dijo sobre su paso por La Granja VIP

Aunque todavía no toma una decisión respecto a si está dispuesta a seguir siendo leal aún cuando ya votaron por ella una vez, Ivonne Montero sí advirtió que por el momento no piensa confrontar a Niurka ni reclamarle nada a los demás "disfuncionales", como se hacen llamar. Esto porque prefiere ser cuidadosa con cada paso que da y mejor ver cómo se van dando las cosas, para así descubrir si realmente la están haciendo a un lado.

"Me voy a ir a tientas, voy a tener mucho tiento, estar ahí. Reclamarles es permitir que den un paso adelante, que ya lo dieron. Hicieron cosas que yo no estaba enterada. Ya ni les dije nada", concluyó sobre esta alianza que ella misma aceptó, se dio "casi obligatoriamente" para hacerle frente al grupo de Manelyk y Kunno en La Granja VIP.