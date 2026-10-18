“Sí me gusta mucho”: Natalia Alcocer hace INESPERADA confesión sobre Pablo Montero en La Granja VIP
¿Hay amor en La Granja VIP? Natalia sorprendió con una declaración sobre el cantante
Natalia Alcocer protagonizó un momento coqueto con Pablo Montero en La Granja VIP. Mientras les mandaba saludos a sus hijas, la participante hablaba sobre lo bonita que dejarían la cocina para cocinar juntas cuando regresara a casa. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando apareció el cantante. Al verlo, Natalia lo saludó y le preguntó por qué había amanecido tan guapo. Después de que Pablo se retiró, la granjera hizo una confesión frente a las cámaras que llamó la atención: “Sí me gusta mucho”, dijo, dejando claro que siente atracción por su compañero.