Kristal Silva revela que Natalia Alcocer pidió salir de La Granja VIP, pero decidió quedarse

Kristal Silva informó que Natalia Alcocer manifestó su deseo de abandonar La Granja VIP después de recibir atención del equipo de especialistas del programa. Durante la transmisión, la conductora explicó qué ocurrió con la granjera y confirmó que, horas más tarde, decidió continuar en la competencia.

¿Qué dijo Kristal Silva sobre la salida de Natalia Alcocer de La Granja VIP?

La conductora se dirigió al público para compartir lo sucedido con Natalia, luego de mencionar que su situación había sido comentada en redes sociales desde el día anterior. Al dar la información, distinguió entre la intención que la participante expresó inicialmente y la decisión que tomó después de ser atendida.

“En un primer momento Natalia manifestó su deseo de abandonar la competencia”, señaló Silva. A continuación, explicó que la granjera recibió atención durante varias horas antes de resolver si seguiría participando.

“Sin embargo, después de varias horas de haber sido atendida y escuchada, ella decidió continuar en la competencia y regresó a La Granja VIP”, confirmó.

Adal Ramones informó sobre la atención que recibió Natalia Alcocer

Antes del anuncio de Kristal, Adal Ramones había explicado que Natalia fue atendida nuevamente por los especialistas tras el enfrentamiento con Daniela Alexis “Bebeshita”. El conductor presentó un recuento de lo ocurrido entre ambas durante la dinámica de echar tierra.

En las imágenes, Bebeshita tomó la palabra y le reclamó por los comentarios que, según expresó, Natalia había hecho sobre su cuerpo.

Natalia respondió al reclamo con una referencia a la manera en que Daniela generaba contenido frente a quien identificó como su novio: “Mira, Daniela, el día que dejes de ponerle las nalgas en la cara a alguien para crear contenido enfrente de tu novio, pues platicamos. Muchas gracias”.

El intercambio continuó cuando Bebeshita mencionó una ocasión en la que Alcocer había llorado en el confesionario. “Bueno, yo no me fui al confesionario a llorar como loca porque me ven las nalgas”, dijo. Natalia le contestó: “Lloraste como loca por tus inseguridades”.