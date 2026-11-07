Con cada día que pasa, la tensión aumenta dentro de La Segunda temporada de La Granja VIP y será este domingo 8 de noviembre cuando conozcamos quién será el granjero que tendrá que abandonar su sueño por llegar a la gran final. Después de una semana marcada por estrategias, Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras y Fernando Lozada, son los nominados a abandonar la contienda.

Ahora lee:Exatlón México hoy: la crisis de los Azules, la despedida de Zudikey y una batalla decisiva rumbo a la eliminación

¿Quiénes son los cinco nominados de La Granja VIP?

La lista de nominados hasta hra quedó conformada por los siguientes granjeros:

Mario “Mono” Osuna: llegó a la tabla después de recibir una sanción por un incidente relacionado con Tlacoyo, el perro de la producción.

Natalia Alcocer: Quedó en riesgo tras los movimientos de nominación de la semana.

Ivonne Montero: continúa en la placa y necesita el apoyo de sus seguidores para permanecer en la competencia.

Kevyn “Bicolor” Contreras: recibió el collar de nominado durante la dinámica de La Traición.

Fernando Lozada: terminó en la tabla después de la decisión de Kevyn, quien también tuvo que elegir a otro participante para quedar en riesgo.

Toma en cuenta que La Granja VIP es una contienda que se vive en directo, por lo que aún queda tiempo para que la tabla se pueda modificar; por ello, si no quieres perderte nada, sigue el reality por el 24/7 y por todas nuestras redes sociales oficiales.

¿Quién podría ser el próximo eliminado de La Granja VIP?

Con cinco Granjeros en riesgo, los fans ya comienzan a especular sobre quién podría ser el próximo en salir de La Granja VIP. Dentro de la conversación digital, las alarmas se encienden para Mono Osuna, quien se puso en riesgo después de ser sancionado por sus actos en contra de Tlacoyo. No obstante, Natalia Alcocer e Ivonne Montero también necesitan conservar el respaldo de sus seguidores para evitar convertirse en la siguiente eliminada.

¿A qué hora y dónde ver la eliminación de La Granja VIP?

La novena gala de Eliminación de La Granja VIP está programada para este domingo 8 de noviembre, a través de Azteca UNO. Recuerda que durante la transmisión en directo Adal Ramones dará a conocer quiénes consiguen permanecer en la competencia y quién tendrá que abandonar definitivamente la granja. Pero antes de este momento, aún tienes la posibilidad de apoyar a tu Granjero Favorito por medio de tu votos.