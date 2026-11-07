La alianza de los Disfuncionales podría haber llegado a su fin en La Granja VIP. En medio de los cambios de estrategia y las diferencias entre los participantes, Rafa Mercadante reconoció que el grupo ya está roto, por lo que comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Kevyn “Bicolor”, Julio Camejo y él formen un nuevo equipo dentro de la competencia. La idea de los llamados “Trifuncionales” surgió luego de que Rafa hablara sobre la situación actual de su antiguo grupo. Aunque todavía no se trata de una alianza formal, el nombre ya plantea un posible nuevo capítulo en las relaciones y estrategias de los granjeros.

Rafa Mercadante reconoce que Los Disfuncionales ya no existen

Las palabras de Rafa dejaron entrever que la unión que anteriormente identificaba a los Disfuncionales perdió fuerza y que sus integrantes ya no estarían funcionando como un equipo. La ruptura abre un escenario distinto para los participantes, especialmente ahora que las alianzas pueden marcar la diferencia en las nominaciones y las decisiones dentro de la competencia. En este contexto, Kevyn “Bicolor”, Julio Camejo y Rafa Mercadante podrían encontrar una nueva forma de apoyarse y coordinar sus movimientos. La posibilidad de convertirse en Los Trifuncionales también representa una manera de tomar distancia de la identidad que tuvo su anterior grupo.

Julio, Rafa y Kevyn De Disfuncionales a Trifuncionales: el nuevo equipo que podría nacer en La Granja VIP (La Granja VIP)

¿Qué pasará con Kevyn, Julio y Rafa tras la ruptura?

La posible creación de Los Trifuncionales podría modificar la dinámica de convivencia y juego en La Granja VIP. Kevyn, Julio y Rafa tendrían la oportunidad de construir una alianza más pequeña, en la que puedan compartir información, respaldarse y definir estrategias sin depender de un grupo que, según lo dicho por el conductor, ya se encuentra dividido.

Sin embargo, todavía está por verse si los tres realmente consolidarán este nuevo equipo o si se trata solamente de una ocurrencia durante su conversación. Lo cierto es que el comentario de Rafa deja una señal de que las alianzas están cambiando y que los participantes comienzan a buscar nuevas formas de mantenerse fuertes en la competencia. Ahora, la pregunta es si Los Trifuncionales conseguirán convertirse en un equipo sólido o si también terminarán enfrentando diferencias como ocurrió con los Disfuncionales.