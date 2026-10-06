Kunno olvida a Manelyk en La Granja VIP y elige un acompañante inesperado para la suite del Capataz (VIDEO)
Aunque el público todavía no decide quién será su “mano derecha” en La Granja VIP, Kunno no perdió el tiempo y se llevó a un Granjero a dormir con él.
Kunno se convirtió en el Capataz de La Granja VIP para la semana 5 y ya está más que listo para aprovechar los beneficios de este rol. En primer lugar, quería invitar a Manelyk a que durmiera con él en la suite, pero esto será decidido por el público. Aun así, no quiso pasar la noche solo y se llevó a Tlacoyo para hacer una pijamada en la que hasta le enseñó cómo subirse a la cama y le dijo que será el “hermanito” de sus perros.