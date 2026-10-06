ÚLTIMA HORA: Kunno se convierte en Capataz de la QUINTA semana de La Granja VIP; estos serán sus beneficios

Este lunes durante la Gala se llevó a cabo el juego por la capatacia, en donde el reto de los Granjeros puso al límite sus destrezas mentales y habilidades físicas, sin embargo solo una persona logró ganar, quién fue Kunno, por lo que será quién asuma el papel de líder durante la quinta semana de la competencia.

¿Qué debe hacer un Capataz en La Granja VIP?

Uno de los puestos más deseados de La Granja VIP definitivamente es el de Capataz debido a que este obtiene inmunidad; es decir, no corre riesgo de salir de la competencia ya que no puede quedar nominado durante la semana. Ahora bien, a pesar de esto también tiene responsabilidades como asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros, también debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera.

Por otro lado, cuenta con privilegios y comodidades ya que, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, cuenta con una habitación especial con diversas amenidades. A pesar de todo esto, también recibe una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz. Hasta el momento los Granjeros que han sido Capataz desde el inicio de La Granja VIP han sido Julio Camejo, Pascal Nadaud, y Mario “Mono” Osuna.

¿Era la última? Mira en dónde estaba la herradura que encontró La Bebeshita en La Granja VIP

¿Quiénes son los Peones de la quinta semana de La Granja VIP?

El domingo 04 de octubre durante La Gala de Eliminación se dió a conocer el nombre de los Peones de La Granja VIP, quiénes en esta ocasión serán Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna, ellos deberán realizar las labores más pesadas de la Granja durante la quinta semana ya que serán los encargados de ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado además de que deben hacer el desayuno para todos sus compañeros, lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana, dar vueltas al molino o rueda de trabajo.

Por otro lado, los 4 Peones de esta semana dormirán en el granjero, se bañarán al aire libre y su alimentación estará reducida a ciertos alimentos así como los espacios que puedes utilizar ya que, por ejemplo, cuentan con un baño especial.