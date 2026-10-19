Kunno pide una TREGUA con Niurka para ir en contra de su mayor enemigo y nominar a “Mono” Osuna en La Granja VIP

Las alianzas en La Granja VIP son indispensables para avanzar estratégicamente y por eso para los integrantes es tan importante tener un grupo que los respalde. Y el que podría perderlo todo si no cambia su actitud pronto, es Mario "Mono" Osuna, quien no despertó de muy buen humor porque le tocó ser Peón otra vez y decidió desquitarse con Kunno, pero no imaginó que terminaría poniéndose el pie para la próxima nominación.

¿Por qué Kunno quiere nominar al "Mono" Osuna? Así pidió ir en su contra en La Granja VIP

Durante el desayuno, los Granjeros platicaron sobre lo que pasó con el sexto eliminado y la expulsión de Mónica. Al respecto, señalaron que sí se notaba su ausencia porque hablaba demasiado y el "Mono" aprovechó para burlarse de la situación, afirmando que el siguiente en irse sería Kunno y que esto los dejará más tranquilos porque es el más escandaloso.

Así que el influencer se defendió diciendo que ya llevaba toda la mañana molestándolo y le dijo que ya le había pedido que se calmara. Por lo que ante esta falta de tacto, no dudó en gritarle a Niurka y su equipo para pedirles que se unan en contra del exfutbolista, ya sea para la Asamblea o para volverlo a poner de Peón, aprovechando que ya se dieron cuenta de que le fastidian todas las obligaciones que tiene este rol.

"Cómo ching*s, qué te tragaste o qué. Por favor, Niurka, ocupo una tregua con el bloque para Mono. O que se vaya tres semanas consecutivas de Peón", dijo firme Kunno mientras Mario trataba de abrazarlo para contentarlo y que no siguiera pensando en cumplir sus amenazas.

A Kunno le están fastidiando los malos tratos del “Mono” Osuna y hasta pensó en aliarse con el equipo de Niurka para desquitarse|La Granja VIP

¿Quién fue el sexto eliminado de La Granja VIP?

La sexta gala de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada estuvo repleta de momentos insólitos. Esto porque fueron dos los Granjeros que tuvieron que abandonar la competencia; Pimpinela Escarlata quedó fuera porque no pudo superar a sus rivales en votaciones.

Mientras que Mónica Escobedo fue expulsada directamente por romper las reglas de convivencia y pegarle a Niurka con las manos, lo que atentó contra la prohibición de nunca cruzar el límite de las agresiones físicas. Por lo que a los integrantes ya les quedó claro que por ninguna circunstancia pueden golpear a nadie con la excusa de las provocaciones y el calor de los enfrentamientos.