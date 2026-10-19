¡No solo los golpes! Niurka reacciona a la expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP y señala su PEOR ERROR
Para la llamada “mujer escándalo” está claro que el juego de Mónica en La Granja VIP tenía fallas, incluso antes del contacto físico por el que la expulsaron.
La expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP dejó conmocionados a todos los integrantes, pues afirman que nunca esperaron que su participación terminaría por una razón tan polémica. Y una de las que más se sorprendió por todo lo que pasó, fue Niurka, quien admitió que si bien habían tenido problemas, no vio venir la reacción que tendría, incluso a pesar de que ya se había dado cuenta de que estaba equivocándose en sus estrategias.
Así lo compartió en una charla nocturna con Azalia, Kunno, Natalia y Rafa Mercadante, con los que se sinceró sobre cómo fueron sus últimas interacciones con la comediante. Al respecto, la vedette mencionó que ella no estuvo "atacando" a Mónica como la acusaron, sino que simplemente se defendía de los ataques que lanzaba para su equipo y reiteró que se equivocó al querer quedar bien con ambos equipos.
"Por eso yo le dije: 'no te sientas tan importante, ni te pelo wey. Respondo a las estupideces que dices'. Como cuando se le volteó la tortilla porque ganó 'La Negra', cuando se supone que estaba de nuestro lado. Ella hacía eso. Venía de lamernos el fund*ll* a nosotros porque íbamos ganando, pero cuando ya no fue así, automáticamente se fue con ustedes", expresó la polémica Granjera.
¿Niurka quería que que Mónica Escobedo fuera expulsada de La Granja VIP?
Respecto a su sentir por la salida de su rival, Niurka aseguró que ella jamás imaginó que Mónica Escobedo terminaría siendo expulsada por propinar un golpe en La Granja VIP. Sin embargo, sí confesó que ya se habían dado cuenta de que su personalidad podría traerles problemas, ya que como equipo, consideraban que era muy detonante y la tolerancia no era una de sus virtudes, pero no pensaron en que podría salirse de control.
"Nos dimos cuenta de que tenía un problema de carácter muy peligroso y detonante. Era intolerante y desfazado, pero yo nunca pensé que llegaría a las manos, al contacto físico, yo nunca lo imaginé", afirmó la vedette, quien después de los golpes que le propinó, optó por no volver a tener confrontamientos.
¿Por qué expulsaron a Mónica Escobedo de La Granja VIP?
Por primera vez en toda la historia de La Granja VIP, uno de los integrantes fue expulsado por romper las reglas. Se trata de Mónica Escobedo, quien quedó fuera como consecuencia de haberle pegado a Niurka con las manos, lo que va en contra de la prohibición de nunca cruzar el límite del contacto físico que impide agredir bajo cualquier circunstancia.
OFICIAL: Mónica Escobedo es EXPULSADA de La Granja VIP por INFRACCIÓN contra el reglamento; así fue su reacción en VIDEO
Todo esto pasó durante la fiesta del viernes, justo después de que la "mujer escándalo" traicionó a Mónica y la metió a la tabla de nominados. Y si bien los ánimos ya estaban tensos entre los Granjeros, ninguno vio venir lo que haría su compañera y hasta Manelyk reprobó esta actitud. Por su parte, Mónica aseguró que solo se defendió y que no había sido tan grave, pero Adal Ramones le informó que era inadmisible y la decisión ya estaba tomada.