“Simplemente fue un estate quieto": así se despide Mónica Escobedo tras ser EXPULSADA de La Granja VIP

En una decisión sin precedentes, Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP. La comediante violó una de las reglas más importantes, no cometer ningún tipo de agresión física. Sin embargo, no se disculpó y quiso justificarse: "fue nada más un estate quieto".

Desde que Adal Ramones le mostró el video para dejar en evidencia que rompió las reglas cuando le soltó un manotazo por la espalda a Niurka, Mónica explicó las razones que la habían llevado a reaccionar así, "en ese momento fue un ya basta. El valiente vive hasta que el cobarde quiere".

Añadió que respondió porque tenía atoradas muchas cosas que le había hecho Niurka a quien calificó como una mujer pasivo agresiva. Aseguró que la sorprendió la manera en que la cubana se estaba comportando porque alguna vez fueron amigas, incluso dijo que le había pedido que no la tratara mal, pero su actitud siguió.

Escobedo insistió en que la agresión fue una reacción ya que Niurka empezó y la provocó. Además dijo que no le dejó ningún tipo de rasguño o marca, así que pidió no exagerar la situación.

Adal le dejó claro que el problema es que había tenido una acción deliberada y cruzó un límite. El conductor aceptó que por el confinamiento y el juego la convivencia no es sencilla y que en ocasiones hay provocaciones, pero advirtió que nada justifica una agresión física. "Toda agresión no puede justificarse como parte del show o un espectáculo".

Mónica asegura que Niurka fue quien pidió su expulsión de La Granja VIP

Mientras estaba saliendo de La Granja VIP, Mónica Escobedo lanzó un último mensaje: "me voy con la frente en alto porque no me dejé, yo sé que no fue un golpe fuerte, fue simplemente un estate quieto y no me arrepiento".

La comediante dijo que ya estaba harta de que Niurka la tratara mal y no lo iba a permitir más. "Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente me iban a echar a mí".

Escobedo también aceptó que ya había cumplido su ciclo y quería dejar La Granja VIP a pesar de que sí extrañará a muchos de los Granjeros y a los animales ya que fue una buena experiencia, incluso, se burló y dijo: "tengo un momento viral con Niurka".

Esto fue lo que hizo que Mónica Escobedo fuera expulsada de La Granja VIP

La la razón por la cual Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP es que, en la fiesta del viernes de Traición, dio un manotazo a Niurka.

Ese día se propuso a los Granjeros una dinámica de pelea de almohadas, pero la situación se salió de control. Niurka le dio un almohadazo por la espalda y Mónica reaccionó dándole un manotazo. Luego, también tomó una almohada y comenzó a golpear enérgicamente a la cubana.

Niurka y Mónica Escobedo se PELEARON a almohadazos, pero la situación escaló y se salió de control

La vedette denunció lo que había pasado y Mónica insistió en que Niurka la había atacado primero, por la espalda y sin seguir las reglas que se habían mencionado para la dinámica.

Sin embargo, en La Granja VIP cualquier tipo de agresión física está prohibida, razón por la cual, se tomó la decisión de que la comediante fuera expulsada.

