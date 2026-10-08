“Anda bien calientote": Kunno y Manelyk se burlan de las imprudencias de Rafa Mercadante en La Granja VIP (VIDEO)

Las pláticas en La Granja VIP Segunda Temporada subieron de tono y algunos se pusieron a hablar de las relaciones íntimas, un tema en el que Rafa Mercadante no dudó en dar su opinión. Y a los que les causó gracia este momento, fue a Manelyk y Kunno, que se rieron de todo lo que estaba diciendo y el influencer hasta bromeó diciendo que el Granjero “estaba hormonal”.