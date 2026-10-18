Las tensiones por el dinero y las responsabilidades dentro de La Granja VIP volvieron a generar conversación entre los participantes. Esta vez, La Bebeshita quedó en medio de un intercambio con Azalia, luego de que Kevyn “Bicolor” explicara por qué relacionó su salida del entrevistadero con la devolución del presupuesto de la semana. Durante una conversación con Natalia, Kevyn habló sobre lo ocurrido y la participante coincidió con las sospechas relacionadas con La Bebeshita. Sin embargo, él aclaró que ella no le había contado directamente lo sucedido, sino que llegó a esa conclusión después de observar una coincidencia.

¿Por qué Kevyn relacionó a La Bebeshita con el regreso del presupuesto?

De acuerdo con lo que explicó Kevyn, el detalle que llamó su atención ocurrió el día anterior, cuando La Bebeshita salió del entrevistadero y, poco después, el presupuesto de los granjeros fue devuelto. Por esa razón, comenzó a sospechar que ambos acontecimientos podían estar relacionados. El participante dejó claro que se trataba de una deducción propia y no de información que La Bebeshita le hubiera compartido. Su explicación surgió en medio de las conversaciones sobre el dinero y las posibles consecuencias de las acciones de los habitantes de la granja.

¿La Bebeshita tuvo algo que ver? Kevyn “Bicolor” da su teoría sobre la devolución del presupuesto en La Granja VIP|La Granja VIP

Azalia le reclama a La Bebeshita por no hablar con todos

Por su parte, Azalia cuestionó a La Bebeshita y le reclamó que, si tenía información sobre lo ocurrido, por qué no se las comunicaba directamente a los demás participantes. La situación puso sobre la mesa las dudas que existen entre los granjeros sobre el manejo del presupuesto y la comunicación dentro del grupo. La conversación también evidenció que no todos interpretaron de la misma manera la devolución del dinero. Mientras Kevyn sostuvo que llegó a su conclusión al relacionar los acontecimientos, Azalia buscó explicaciones sobre lo que los demás sabían.

¿La Bebeshita tuvo algo que ver? Kevyn “Bicolor” da su teoría sobre la devolución del presupuesto en La Granja VIP|La Granja VIP

Hasta el momento, la coincidencia entre la salida del entrevistadero y el regreso del presupuesto es el motivo que Kevyn expuso para justificar sus sospechas. Sin una confirmación directa de que La Bebeshita provocara la devolución, el tema permanece como parte de las especulaciones entre los participantes de La Granja VIP.