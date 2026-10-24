Azalia vs. Rafael Mercadante en La Granja VIP: LO QUE NO SE VIO de su pelea del jueves 23 de octubre

El jueves de Salvación Rafael Mercadante recibió la noticia de que el público lo eligió como "el más gallito de la semana", hecho que presumió en tono burlón ante Azalia Ojeda y bastó para despertar la furia de la negra quien hizo un desafortunado comentario sobre la familia del actor. Desde entonces las redes sociales explotaron y especularon sobre lo que había pasado y la producción de La Granja VIP ya aclaró todo.

En la gala del viernes de Traición los conductores, Kristal Silva y Adal Ramones, y los críticos presentes, abordaron la pelea que tuvieron los Granjeros. Todos estuvieron de acuerdo en que, si bien Azalia pasó un límite, Rafael Mercadante también fue parte del problema y provocó a la negra hasta sacarla de sus casillas. Pero como se especuló que había habido algún tipo de violencia o contacto físico, la producción mostró las escenas que, el día de ayer por la noche, no fueron transmitidas en cámara.

De acuerdo con el video revelado, Azalia reclamó primero a Ivonne Montero por haberle dado la razón a Rafa, en ese momento, el también conductor apareció y comenzó a gritarle.

La negra lo encaró y le dijo: ¿qué me vas a hacer?” y Mercadante comenzó a gritar que lo estaba pisando, aunque en la toma queda claro que no fue así. Azalia le seguía gritando a unos centímetros de la cara hasta que Mario Mono Osuna e Ivonne Montero intervinieron para separarlos.

La situación llegó a tal punto que Azalia comenzó a decir que no le importaba que la sacaran del reality mientras Montero le pedía a Rafa que dejara la situación en paz para que no siguiera escalando.

Azalia Ojeda recibe sanción por haber hecho un fuerte comentario en contra de las hijas de Rafael Mercadante

En la gala del viernes de Traición no solo se mostraron las imágenes para dejar claro qué fue lo que sucedió entre Azalia Ojeda y Rafael Mercadante, Adal Ramones les advirtió que no se permiten insultos a personas que no participan en el reality.

“Aquí nadie espera que todos se lleven bien o que se queden callados cuando alguien los molesta. Como esto es un reality y una competencia, las confrontaciones también forman parte del juego”, señaló el conductor, pero añadió que hay límites. “Una cosa es confrontar a un compañero por lo que hace o dice dentro de La Granja, incluso lo que deja de hacer, y otra muy distinta es involucrar a terceros para atacar”.

Por esa razón es que se tomó la decisión de que Azalia permaneciera en la Tabla de Nominados hasta el domingo, sin posibilidad de ser salvada. Por su parte la negra declaró que respetaba la decisión, pero no se arrepentía de nada.

