La Granja VIP: Granjeros reciben la llegada de un integrante inesperado antes de la novena Gala de Eliminación

Este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la novena Gala de Eliminación de La Granja VIP, donde cinco Granjeros aparecen en riesgo de abandonar el reality. Sin embargo, en medio de la incertidumbre por conocer al nuevo eliminado, los participantes recibieron una noticia inesperada: un nuevo integrante se sumó al programa de última hora.

Se trata de un pollito, quien nació durante la jornada dominical. Los pollos llegaron a La Granja VIP el pasado 3 de noviembre donde los Granjeros comenzaron a presenciar los primeros nacimientos en la incubadora. En esta ocasión, fue Ivonne Montero quien descubrió el nacimiento de un nuevo pollito que se suma al reality este 8 de noviembre.

Pollito de La Granja VIP Nació un nuevo pollito en La Granja VIP (Foto: La Granja VIP)

¿Qué dijo el Tío Pepe sobre cómo cuidar a los pollitos?

El Tío Pepe fue el encargado de explicar a los Granjeros los cuidados que debían seguir durante la incubación. Entre sus indicaciones, destacó que tenían que girar los huevos cada cuatro horas para favorecer el desarrollo de los embriones, además de mantener la temperatura adecuada dentro de la incubadora.

De esta manera, los participantes sumaron una nueva responsabilidad a sus labores diarias en La Granja VIP. El proceso requería estar pendientes de los huevos y cumplir con las indicaciones del Mayoral mientras esperaban el nacimiento de los pequeños integrantes. Cabe destacar que esta tarea fue designada el pasado 16 de octubre, por lo que los pollitos llevan casi un mes en la incubadora.

¿Quiénes son los participantes en riesgo de cara a la novena Gala de Eliminación?

Tras los movimientos de La Salvación y La Traición, Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras y Fernando Lozada son los cinco Granjeros que se juegan la permanencia este domingo 8 de noviembre. Todos necesitan el respaldo del público para evitar convertirse en el noveno eliminado de La Granja VIP.

La Gala de Eliminación comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Durante la transmisión, Adal Ramones dará a conocer quiénes son los Salvados y qué participante deberá despedirse de sus compañeros para poner fin a su aventura en el reality.