OFICIAL: Lista FINAL de Nominados en la semana 8 de La Granja VIP; ¿cómo votar para salvar a tu Granjero favorito de la Eliminación?

¡Ya tenemos los nombres! Después de la decisión de Julio Camejo para salvar a X y con la presencia de "Copetes" sobre la Traición de La Granja VIP; Niurka Marcos, Mario "Mono" Osuna, Rafael Mercadante, Kevyn "Bicolor" Contreras y Pablo Montero, están en la Tabla de Nominados, por lo que están en total riesgo de eliminación en La Gala del domingo.

Para no ser el eliminado de la semana 8, los Granjeros deberán hacer todo lo posible para que su fandom vote por ellos, logrando obtener el mayor número de votos y obteniendo su permanencia en el reality.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero Favorito?

Para salvar a los Granjeros que están en la lista final de nominados, podemos optar por dos opciones diferentes, la primera de ellas es desde la página oficial, solamente da CLICK AQUÍ para que te lleve al portal oficial, en el que veras los rostros de los Granjeros que están en riesgo en La Granja VIP en la Semana 8.

Otra alternativa que puedes hacer es desde la aplicación de "TV Azteca en Vivo", descarga la app desde un dispositivo móvil, ingresa y da clic en la opción de "¡Vota por tu Granjero Favorito!".

En ambos casos, tendrás disponible 10 puntos, ya sea que todos los dejes en un solo Granjero o los dividas entre varios, cuando ya tengas tu decisión y hayas repartido los votos, selecciona el botón de "Enviar Votos".

¿Por qué Niurka Marcos fue fijada a la Tabla de Nominados?

A diferencia de los demás Granjeros, Niurka Marcos fue fijada a la Tabla de Nominados desde el martes. Dicha decisión se debe a que la Granjera se enfrentó en el Juego de Salvación contra Ivonne Montero, pero en el circuito en varias ocasiones se le caía uno de los bloques que debía mantener en la cabeza.

Ante su actitud, la Granjera fue castigada por no darle respeto al circuito, aunque intentó justificar sus acciones explicando que se sentía muy mal de salud, no fue suficiente, al final Adal Ramones la anunció que su castigó sería quedarse fija en la Tabla hasta el domingo, perdiendo toda dinámica de salvarse en La Granja VIP, ahora debe hacer lo posible para que el público vote por su salvación en la semana 8.

