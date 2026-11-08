Ivonne se juega todo en La Granja VIP: debe evitar la eliminación para aprovechar su pase al Capataz

Ivonne Montero tiene una oportunidad importante para cambiar su historia en La Granja VIP, aunque primero deberá superar una noche decisiva. La actriz llega a la novena Gala de Eliminación con su permanencia en riesgo y una ventaja pendiente: el pase automático para competir por la posición de Capataz.

El beneficio llegó gracias al respaldo de los espectadores, quienes la eligieron como “El Más Gallito” de la semana por su participación en La Asamblea. Sin embargo, ese reconocimiento no la retiró de la Tabla de Nominados y ahora necesita nuevamente el apoyo del público para continuar en competencia.

Este domingo 8 de noviembre, Ivonne podría mantenerse en la pelea y aprovechar su recompensa en la siguiente etapa. Para hacerlo, tendrá que evitar convertirse en la novena eliminada de la segunda temporada.

¿Por qué Ivonne Montero tiene un pase al Capataz en La Granja VIP?

Durante La Asamblea del miércoles 4 de noviembre, Ivonne protagonizó varios enfrentamientos con los compañeros que votaron en su contra. Manelyk González, Kunno, Fernando Lozada, Bebeshita y Mario “Mono” Osuna la nominaron con argumentos relacionados con su convivencia y participación en las actividades de la granja.

La Bebeshita nominó a Ivonne Montero La Bebeshita nominó a Ivonne Montero

La actriz defendió su manera de competir y respondió a los cuestionamientos. Por su parte, nominó a Fernando Lozada, a quien señaló por cambios en su comportamiento y diferencias al momento de realizar labores con los animales.

Su desempeño durante el cara a cara le permitió ganar la votación de “El Más Gallito”. De esta manera, obtuvo un pase automático para jugar por el Capataz y un premio especial cuya revelación está anunciada para la gala de este domingo.

El pase le garantiza la oportunidad de competir por el liderazgo, pero deberá ganar la prueba para convertirse en Capataz. Además, necesita seguir dentro del reality para poder aprovecharlo.

¿Contra quiénes se juega la permanencia Ivonne Montero?

Ivonne también consiguió avanzar directamente al Juego de Salvación durante la dinámica de “El Pozo”. No obstante, Bebeshita ganó esa competencia y salió de la tabla, mientras que la actriz permaneció nominada.

Posteriormente, La Traición volvió a modificar el panorama. Bebeshita salvó a Julio Camejo y envió a Kevyn “Bicolor” Contreras a la nominación. La dinámica fue doble y el comediante tuvo la posibilidad de nominar también a Fernando Lozada.

De esta manera, los cinco participantes que llegan en riesgo a la novena Eliminación son:

Ivonne Montero.

Natalia Alcocer.

Mario “Mono” Osuna.

Kevyn “Bicolor” Contreras.

Fernando Lozada.

La decisión del público definirá quién continúa en La Granja VIP. Para Ivonne, superar esta gala también significaría conservar la posibilidad de disputar el liderazgo con la ventaja que ya consiguió.