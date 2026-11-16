La semana 11 en La Granja VIP ha dado inicio este lunes 16 de noviembre, fecha en la que se elige al Capataz; es decir, la persona que liderará durante los próximos 7 días, quien tendrá responsabilidades y más privilegios, uno de ellos es contar con una suite llena de comodidades y amenidades, esta la podrá compartir con uno de los Granjeros, el cual será elegido por el público mediante votaciones, las cuales se abrirán durante la Gala de este noche después de que se anuncie quién es el Capataz de la semana 11. Esto será revelado por el conductor Adal Ramones.

¿Cómo votar para elegir al acompañante del Capataz en La Granja VIP?

El público tiene en sus manos un poder muy importante ya que puede votar para elegir quién será el Granjero o Granjera que acompañe al Capataz en su suite especial en la semana 11 de la competencia. Este proceso es uno de los más sencillos y fáciles de realizar, mismo que es completamente gratis; solo deberás contar con acceso a internet estable. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como acompañante del Capataz. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

¿Qué debe hacer un Capataz en La Granja VIP?

Uno de los puestos más deseados de La Granja VIP definitivamente es el de Capataz debido a que este obtiene inmunidad; es decir, no corre riesgo de salir de la competencia ya que no puede quedar dentro de la Tabla de Nominación durante la semana. Ahora bien, a pesar de esto también tiene responsabilidades como asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros, también debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera.

Por otro lado, cuenta con privilegios y comodidades ya que, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, tiene una habitación especial con diversas amenidades. A pesar de todo esto, también recibe una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz.