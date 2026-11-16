Manelyk se NIEGA a ser quien ponga la paz en La Resistencia: ¿ya se cansó de sus compañeros?

La Resistencia atraviesa un momento complicado y Manelyk no parece dispuesta a convertirse en la persona que tenga que solucionar todos los problemas de su equipo. Durante una conversación, la participante reconoció que las cosas no están funcionando como deberían y que incluso se ha preguntado si ella tuvo algo que ver con los conflictos que actualmente existen entre sus compañeros. Sin embargo, después de analizar la situación, llegó a una conclusión: no considera que haya hecho algo malo ni que se haya comportado de manera injusta con alguien como para tener que dar el primer paso y buscar una reconciliación.

Manelyk no piensa reparar los problemas que no provocó

La integrante de la Resistencia expresó su inconformidad al reconocer que su equipo está atravesando una situación complicada. Incluso utilizó una expresión bastante contundente para describir el momento que viven: su equipo está “valiendo queso”. Ante este panorama, Manelyk se cuestionó si había tenido alguna responsabilidad en los desacuerdos que surgieron entre sus compañeros. No obstante, aseguró que, desde su perspectiva, no ha actuado mal ni ha tenido un comportamiento que justifique que ahora tenga que acercarse a alguien para solucionar las cosas.

Para explicar su postura, puso como ejemplo las relaciones personales, ya sea con una pareja, un amigo o incluso con la propia familia. Consideró que cuando una persona reconoce que se equivocó, lo correcto es acercarse, hablar y tratar de reparar el daño. Sin embargo, también dejó claro que existe una diferencia cuando uno considera que no hizo nada para provocar el problema. En ese escenario, Manelyk no entiende por qué tendría que ser ella quien busque una conversación para recuperar la tranquilidad.

Su reflexión deja ver que no está dispuesta a asumir una responsabilidad que considera ajena. Mientras la Resistencia enfrenta sus propios desacuerdos, la postura de Manelyk plantea una pregunta incómoda para sus compañeros: ¿quién debe dar el primer paso cuando nadie acepta haber provocado el conflicto?