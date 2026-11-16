¡La Revolución de los Peones dio frutos! Kunno presume las comodidades que ahora tienen en La Granja VIP

Kunno está disfrutando de una manera muy particular su semana como peón en La Granja VIP Segunda Temporada. Después de los cambios que consiguieron con la llamada revolución de los peones, el influencer considera que ahora esta posición tiene varias ventajas que hacen mucho más agradable la experiencia dentro del reality. Incluso, reconoció que ser peón esta semana está bastante lindo por todas las comodidades que han conseguido y que anteriormente no tenían. El participante también aprovechó el momento para reflexionar sobre el tiempo que ha pasado dentro de la competencia y lo cerca que se encuentran de llegar a la gran final. Aunque todavía parece que falta camino por recorrer, cada vez quedan menos habitantes en la granja.

Kunno presume las comodidades que consiguieron los Peones tras su Revolución

Para Kunno, la revolución de los peones tuvo resultados bastante favorables, pues ahora cuentan con beneficios que antes parecían difíciles de conseguir. Entre las comodidades que destacó están las camas, una mayor cantidad de alimentos y hasta algunos gustos adicionales, como vino y dulces. El influencer señaló que estas condiciones hacen que ser peón esta semana sea una experiencia agradable, especialmente porque ahora tienen ciertos privilegios que los propios granjeros no disfrutan. Así, lo que en otras ocasiones podía representar una posición complicada y llena de responsabilidades, actualmente también tiene su lado positivo gracias a las exigencias que hicieron los participantes.

Kunno reflexiona y se da cuenta de que la final de La Granja VIP está muy cerca

Más allá de disfrutar las nuevas condiciones, Kunno también tuvo un momento de reflexión sobre el avance del reality. El influencer comentó que, aunque un mes puede parecer muchísimo tiempo cuando se piensa en él, la realidad es que la competencia está avanzando rápidamente.

Además, destacó que cada vez son menos los participantes que permanecen en la granja, por lo que el desenlace está mucho más cerca de lo que podrían imaginar. Esta reflexión deja ver que los habitantes comienzan a dimensionar que están entrando en una etapa decisiva del programa. Con la final cada vez más próxima, cada semana cobra mayor importancia y los participantes tendrán que aprovechar el tiempo que les queda para mantenerse en la competencia.