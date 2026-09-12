Julio Camejo TRAICIONA a La Coreañera y la manda directo a NOMINACIÓN

Ayer se dijo y se confirmó y hoy se vuelve a repetir: ¡La Granja VIP viene doblemente animal! Así es, una vez más, se cambian las dinámicas y ahora el Capataz tendrá el poder de traicionar a uno de los granjeros y enviarlo directamente a la placa de nominación. Es por eso que esta semana le tocó decidir a Julio Camejo al Granjero aprovechar esta ventaja y así empezar a usar muy bien su estrategia.

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¿Qué poder tiene Julio Camejo como Capataz?

Como esta semana, Julio Camejo es el Capataz, tuvo la responsabilidad de nominar directamente a un compañero, sin depender de la votación tradicional entre los participantes. Esto significa que el Capataz deja de ser una figura que solo disfruta de estancia, sino que se vuelve alguien que toma importantes decisiones.

¿A quién puede traicionar Julio Camejo?

Adal Ramones dejó en claro el anuncio desde un inicio. Julio Camejo podrá elegir a uno de los Granjeros o los Peones para traicionar. Queda claro que el Capataz tendrá la tarea de valorar contra quién usará el poder, si será contra alguien fuerte, alguien que sus compañeros no quieran nada o si manda al Granjero con el que tiene diferencias.

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¿Qué hizo Julio Camejo con el poder de traición?

Evidentemente, y al igual que nosotros, esto fue algo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, lo tomó con calma y, después de pensarlo unos minutos, reveló que él nominaba a La Coreañera.

¿Por qué nominó a La Coreañera?

Julio Camejo le confesó a Adal Ramones que tomó su decisión con base en lo que busca el público en un reality show: contenido. Él considera que la que menos contenido ha aportado es la Coreañera y por eso es que le dio el pase directo al Domingo de Eliminación.