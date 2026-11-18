¿Quién será El Más Gallito y quiénes quedarán nominados en La Granja VIP? Como cada miércoles, es hora de descubrir esas respuestas en La Asamblea, aunque la competencia se vuelve cada vez más difícil para todos los Granjeros.

Ver EN VIVO y GRATIS nominación de HOY AQUÍ

¿Quiénes son los Nominados de las semana 11?

Hasta el momento, ya se han definido a dos Granjeros en la Tabla de Nominados. El primero de ellos fue el lunes, donde Rafael Mercadante uso El Legado para posicionar a Mario “Mono” Osuna, quitándole la oportunidad de participar en el Juego del Capataz de la semana 11.

El siguiente en ser nominado fue durante el Duelo de Nominación, en el que Kevyn “Bicolor” Contreras fue seleccionado por el Capataz, mientras que el Granjero escogido por el público fue Niurka Marcos. Después de un intenso duelo Kevyn “Bicolor” Contreras fue el segundo nominado al perder frente a la Granjera en La Granja VIP.