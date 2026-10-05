TÚ DECIDES: Ya puedes VOTAR en La Granja VIP para elegir a uno de los Peones de la quinta semana

Es oficial, este domingo 04 de octubre durante la quinta Gala de La Granja VIP Adal Ramones ha anunciado que oficialmente quedan abiertas las votaciones para que el público vote para elegir a uno de los Peones de la quinta semana del reality. A continuación te decimos cómo llevar a cabo el proceso, el cuál es completamente gratis y muy sencillo.

¿Cómo votar para elegir a uno de los Peones de la quinta semana de La Granja VIP?

Votar es uno de los procesos más sencillos y fáciles de realizar además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la quinta semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.

Recuerda que tu participación es sumamente importante ya que tu voto puede darle un giro drástico a los roles de los Granjeros. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las votaciones que se realizan a través de la semana en La Granja VIP.

¿Quién es el cuarto eliminado de La Granja VIP?

Este domingo 04 de octubre, mismo que es la tercera gala de Eliminación se dará a conocer el nombre del cuarto eliminado de la competencia, es importante que veas la transmisión a través de nuestro sitio web para que seas de las primeras personas en enterarte del nombre de la persona que abandona el reality. Por otro lado, te sugerimos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, X, TikTok e Instagram para no perderte ningún detalle o anuncio de sorpresas que podrían haber durante la gala.