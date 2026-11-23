Todo dio un giro inesperado en La Granja VIP, ya que Kevyn “Bicolor” Contreras decidió pagar 5 mil plata cash para ver una vez más a Daniela “Bebeshita”. Pero el encuentro entre ambos Granjeros dio a un giro inesperado para la Granjero le detalló que no lo quería ver y que era un “poco hombre”, reviviendo todas las veces en que lloró por él y que no la llegó a defender.

Pero todo dio un giro inesperado cuando se empezaron a despedir, ya que la Granjera aseguró que lo veía en 9 meses, anunciándole un embarazo, causando una enorme impresión en Kevyn. La Granjera después del encuentro asegura que la reacción de él fue muy intensa, recordando que pasó enganchada en su romance por varias semanas y que ella no merece un trato así.

¿Cuántos hijos tiene Kevyn “Bicolor” Contreras?

Con el anuncio de Daniela “Bebeshita” en La Granja VIP, Kevyn “Bicolor” Contreras se le agrega un hijo más a su familia.

Recordemos que el Granjero tiene un total de 6 hijos. Tres hijos (Mateo, Alessa y Alisson) los tuvo con Sandra González, una pareja con la que duró 10 años pero nunca contrajeron matrimonio.

Después tuvo una hija (Ailed), pero la mamá de la pequeña su identidad se mantiene en el anonimato, mientras que sus gemelas Azul e Isabella las tuvo con Naomy Villarreal.

¿Tiene hijos La Bebeshita?

Daniela “Bebeshita” no cuenta con hijos biológicos, pero dentro de La Granja VIP detalló en repetidas ocasiones que quería tener hijos en algún momento de su vida, incluso en algún momento pensó en la posibilidad de acudir a un donante de esperma. En especial si no encontraba una pareja con quién formar una familia.

No olvidemos que la Granjera antes de entrar y tener su romance con Kevyn “Bicolor” Contreras, no tenía pareja.