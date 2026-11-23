Las nuevas estrategias, el ingreso de atletas de Exatlón México y el beneficio de ser el Capataz esta semana 12 dentro de La Granja VIP han provocado que la tensión continué entre todos los Granjeros, ya que al ganar este título aseguran una semana más dentro del reality por eso esta noche Kunno durante el Juego de la Capatacía mostró sus habilidades y logró ganar durante la gala de esta noche 23 de noviembre.

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Tras su victoria y ser nombrado el nuevo Capataz de la semana, Kunno será el acreedor de tener varios beneficios como en la toma de decisiones, tareas, actividades, dormir en una habitación cómoda y sobre todo tener inmunidad por lo que desde hasta ahora asegura su permanencia una semana más.

¿Quiénes pasaron el juego clasificatorio para ser Capataz?

Durante las dinámicas de esta tarde para saber los nombres de los Granjeros que se jugarían la capatacía al final del día se reveló que Ivonne Montero, Julio Camejo, Niurka Marcos y Kunno se enfrentarían para obtener este beneficio.

Cabe recordar que el Granjero que se lleva el título de Capataz tendrá inmunidad durante la semana, acceso a la habitación especial y la posibilidad de compartirla con otro Granjero elegido mediante votación del público. También deberá organizar las actividades y vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de sus compañeros. Al final de la semana será el encargado de realizar la compra del super dependiendo del presupuesto que hayan logrado obtener durante estos días.

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