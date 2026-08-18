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Fernando Lozada revela cuál será su principal objetivo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada
Oficial, el séptimo granjero de La Granja VIP revela cómo será su participación dentro del reality más esperado por todos los mexicanos.
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OFICIAL: Fernando Lozada se despide de Al Extremo Fin de Semana; esto se sabe de su salida
Uno de los conductores más queridos de la televisión le dice adiós a Al Extremo Fin de Semana, aquí te contamos la razón.
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¿Quién es Fernando Lozada? El SÉPTIMO Granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada; así ha sido su carrera
¡Vuelve a los realities con más fuerza! Descubre quién es Fernando Lozada, uno de los conductores más queridos de México que se une a La Granja VIP.
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ÚLTIMA HORA: Revelan al SÉPTIMO GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada
Es martes 18 de agosto de 2026 y hoy tocó conocer al séptimo granjero que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada en Venga La Alegría.
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Lista completa OFICIAL de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada
Estas son las celebridades que formarán parte del reality más esperado por todos los mexicanos, mismo que estará lleno de sorpresas, polémicas y mucho contenido.
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Fernando Lozada sacó los prohibidos con el trend de La Granja VIP y así le fue: ¡pura energía!
El tiktoker que se convertirá en granjero por un día se unió a la tendencia campirana más divertida
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Fernando Lozada da sus primeras declaraciones tras confirmar separación con Triana
Fernando Lozada, ganador de La Isla, confirmó su separación de Triana, quien ha sido su esposa desde el 2018; esto fue lo que dijo.
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Fernando Lozada, ganador de La Isla, anuncia trágica separación: "Tomamos caminos distintos"
La pareja conformada por Triana y por Fernando Lozada ha decidido separarse, despertando reacciones de todos sus fans.
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Fernando Lozada nos dice cómo vivió La Isla: Desafío Grecia y Turquía
Fernando Lozada fue el ganador de La Isla: Desafío Grecia y Turquía, y nos revela cómo se sientió al triunfar después de duras semanas de desafío.
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Fernando y Diego soltaron todo sobre Alba durante el castigo
Fernando, Diego y Diana debieron cumplir el castigo quedándose a dormir una noche dentro de un ataúd en el cementerio y aprovechan para hablar mal de Alba.
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